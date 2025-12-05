Korejci nakupovali v Brně. Investor do čipů či displejů získal špičku v rozpoznání řeči
- Jihokorejský fond Crescendo Equity Partners koupil brněnskou firmu Phonexia, lídra v oblasti technologie rozpoznávání řeči.
- Phonexia, která vyvíjí technologie pro analýzu mluveného slova a biometrie, spolupracuje s firmami jako Airbus a Intel.
- Cílem nového investora je podpořit růst Phonexie a zvýšit investice do výzkumu a vývoje.
Do České republiky vstupuje nový investor z Jižní Koreje. Fond Crescendo Equity Partners, sídlící v Soulu, od roku 2012 investuje do hi-tech společností a nyní koupil zhruba 20 let fungující podnik z Brna, jehož technologie pro rozpoznávání řeči používají Airbus, mobilní operátoři nebo mezinárodní bezpečnostní složky. Jedním z partnerů je Intel, který brněnský software pomáhá nasazovat zákazníkům.
Řeč je o firmě Phonexia, která se v roce 2006 zformovala na základě výzkumné skupiny Speech@FIT na Fakultě informačních technologií VUT, jež dlouhodobě patří mezi přední světové instituce zaměřené na rozpoznávání řeči. VUT a Phonexia dodnes úzce spolupracují.
