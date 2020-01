Putin si chce udržet moc i po skončení prezidentského období, Trump slibuje spravedlnost | E15.cz

Web E15.cz přináší několik důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

První fáze splněna

Osmnáct měsíců. Tak dlouho trvalo Spojeným státům a Číně, než se přes vzájemné udělování sankcí dostaly k podpisu první části obdchodní dohody mezi oběma státy. Donald Trump podepsanou smlouvu označil za historickou. Podle něj upravuje minulé křivdy a zajistí ekonomickou spravedlnost a bezpečnost pro americké pracující. Nejvýznamnější částí dohody je slib Číny odebírat z USA větší objemy zboží. Čína slíbila, že v příštích dvou letech koupí zemědělské produkty a další výrobky z USA za částku, která bude proti roku 2017 vyšší o nejméně 200 miliard dolarů (4,5 bilionu korun).

Putinova vláda

Tradiční projev ruského prezidenta Vladimira Putina vyústil v nečekané závěry. Po jeho skončení totiž oznámil demisi své vlády ruský premiér Dmitrij Medveděv. Zdůvodnil to návrhem ústavních změn, které Putin zmínil ve svém projevu. Šéf Kremlu rezignaci přijal a jako nového premiéra, rovněž nečekaně, státní dumě navrhl v zahraničí málo známého Michaila Mišustina. Agentura Bloomberg spekuluje, že kroky Putina povedou k udržení jeho moci i po skončení jeho funkčního období v roce 2024.

Akcie na vzestupu

Podpis první fáze obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou znamenal růst amerických akcií. Zisky však byly nízké kvůli ztrátám některých firem po zveřejnění jejich výsledků hospodaření. Index Dow Jones v závěru obchodování stoupl o 90,55 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 vzrostl o 6,14 bodu, neboli 0,19 procenta, na 3289,29 bodu. Index technologického trhu Nasdaq stoupl o 7,37 bodu, čili 0,08 procenta, na 9258,70 bodu.

Premiéři V4 v Praze

Visegrádský summit bude dnes hosit Praha. Premiéři všech čtyř zemí se zde sejdou spolu s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Jednat by měli mimo jiné o energetice a klimatické politice.

Nervozita v Británii

Sníží, nebo nesníží? To je otázka, kterou si kladou odborníci napříč Británií i EU, zdali Bank of England sníží úrokové sazby. Bankovní dům celou situaci rozluští v příštím týdnu, kdy by měl oznámit své stanovisko ohledně úrokových sazeb.