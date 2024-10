Ranní check: Baterkárna HE3DA je na prodej, ale kupce se najít nedaří. Ceny stavebnin dál porostou

Minulý týden Hospodářské noviny přinesly zprávu, že výrobce baterií HE3DA, společnost Magna Energy Storage (MES), čelí návrhu na insolvenci od své bývalé zaměstnankyně Marie Pospíchalové. Dlužnou částku se mezitím firmě podařilo splatit, stejně tak i závazky vůči dalším pracovníkům, a tak byl návrh stažen. Podle informací e15 jsou ale problémy podniku mnohem hlubší, hromadí dluhy u jiných věřitelů a hlavně – firma se snaží najít strategického investora, který by dodal potřebné finance a umožnil části investorů z investice odejít. Zatím k tomu ale chybí kupec, kterého se nepodařilo najít ani za pomoci velké nadnárodní poradenské společnosti BDO. Prodejní proces nicméně nadále běží.

Odborníci ze stavebnictví upozorňují, že trh čeká průběžné zdražování. Dražší jsou nejenom cihly, ale třeba i dřevo, beton nebo kámen. Jediným světlým bodem zůstává, že období nepředvídatelných cenových výkyvů, jako bylo například přede dvěma lety, kdy šly ceny stavebnin kvůli drahým energiím i o stovky procent nahoru, je nejspíš u konce.

VIDEO:Sezení s nohou přes nohu nám může ublížit, hlavně ženám, řekla fyzioterapeutka Zuzana Čejková pořadu FLOW balance

Platy vrcholných politiků, soudců a žalobců mohou od ledna vzrůst o téměř 14 procent. Například měsíční hrubý příjem premiéra by vůbec poprvé přesáhl 300 tisíc korun, ministrů a také šéfů obou komor parlamentu pak 200 tisíc. Předpokládá to návrh zákona ministerstva práce a sociálních věcí. Rezort financí i někteří členové vlády připouštějí, že platy politiků by mohly zůstat na stávající úrovni.

Praha, jak jste ji nikdy neviděli. Přesně takový zážitek slibuje nová interaktivní vizuální expozice Praga Magica, jejíž slavnostní otevření se konalo 2. října. Autorský tým připravil sérii unikátních prohlídek české metropole, a to z více či méně obvyklých úhlů pohledu, navíc v prostoru nádherného domu U Červené lišky, který prošel kompletní rekonstrukcí pod taktovkou architekta Václava Červenky. Ten je společně s autorem celého projektu Michalem Pacinou a podnikatelem a filantropem Liborem Winklerem hlavním hnacím motorem celého projektu.

