Pravda o baterkárně HE3DA: Firma má dluhy, je na prodej, ale kupce se jí najít nedaří

Minulý týden Hospodářské noviny přinesly zprávu, že výrobce baterií HE3DA, společnost Magna Energy Storage (MES), čelí návrhu na insolvenci od své bývalé zaměstnankyně Marie Pospíchalové. Dlužnou částku se mezitím firmě podařilo splatit, stejně tak i závazky vůči dalším pracovníkům. Podle informací e15 jsou ale problémy podniku mnohem hlubší, hromadí dluhy u jiných věřitelů a hlavně – firma se snaží najít strategického investora, který by dodal potřebné finance a umožnil části investorů z investice odejít. Zatím k tomu ale chybí kupec, kterého se nepodařilo najít ani za pomoci velké nadnárodní poradenské společnosti BDO. Prodejní proces nicméně nadále běží.

Že situace v baterkárně v Horní Suché není ideální, se ví už dlouho. Hlavní investor Radomír Prus dosud v médiích situaci zlehčoval. Nyní už to tak jednoduché nebude, jak vyplývá ze zářijové prezentace pro investory, kterou má redakce e15 k dispozici. Podle ní firma propustila více než polovinu zaměstnanců, zbylým zkrátila mzdu na 60 procent, vyrábí jen nárazově a svým obchodním partnerům dluží miliony korun.

Firmu podle investora, který si nepřál být jmenován, chronicky trápí nedostatek kapitálu. „Nechali si jen základní tým. Zhruba 20 pracovníků z 50, kteří jsou připraveni rozjet výrobu, pokud budou peníze,“ říká.

Továrna tak v momentálním nastavení vyrábí jen příležitostně. Delší kontinuální výrobu Magna Energy Storage zvládla naposled loni. I tak ale za celý rok 2023 vyrobila baterie o kapacitě pouhých jednotek megawatthodin. Pro představu: Když například v roce 2022 Battery Corporation jako jeden z podílníků propagovala možnost investice do MES, vyhlížela roční výrobu pro letošní rok kolem 1,4 gigawatthodin. Pro rok 2027 dokonce necelých 13 gigawatthodin. „Při dosažení výrobní kapacity 16 gigawatthodin za rok je očekávaná hodnota firmy přes 11 miliard eur,“ lákala firma v investiční brožuře. V přepočtu na koruny by to znamenalo 278 miliard. Ondřej Souček: HE3DA jako Svatý grál baterií? Pro drobné akcionáře spíše ruleta Průmysl a energetika

Zatímco dluhy bývalým pracovníkům MES podle informací e15 splatila, nadále ji tíží faktury po splatnosti v milionech korun. Aktuální složení věřitelů redakce nemá k dispozici. Minimálně v minulosti k nim ale patřili dodavatelé základních materiálů, jako je grafit pro anodu nebo NMC, což je dnes běžně užívaná katodová směs tvořená kombinací niklu, manganu a kobaltu. Podle již zmíněného zdroje však mezi firmou a věřiteli panuje benevolentní dohoda ohledně odložení platby.