Ranní check: Řetězec Karstadt Kaufhof se hroutí, spojení UBS a Credit Suisse ohrozí bankéře | e15.cz

Během pandemie americký internetový obchod Amazon šlapal na plyn a otevíral rekordní množství nových skladů, do kterých nabíral obrovské počty nových zaměstnanců. Nyní ovšem šlape na brzdu, šéf společnosti Andy Jassy oznámil druhé kolo škrtů, ve kterém přijde o práci dalších devět tisíc lidí. Celkově tak Amazon od konce minulého roku oznámil škrty 27 tisíc pracovních míst. Ochlazení se dotklo také Česka, kde se o několik měsíců zpožďuje otevření nového distribučního centra v Kojetíně.

Karstadt. Kaufhof. Kdo by ta jména z devadesátých let minulého století neznal? Obchodní domy, které byly v centru prakticky každého německého města, kam Češi po revoluci masově jezdili za novým kapitalistickým konzumem. To už brzy platit nebude. Skupina Galeria Karstadt Kaufhof totiž dorazila ke konci podnikání, spadla do insolvence a zavírá filiálky. Přesněji: zatím 52 obchodních domů po celém Německu, což je více než čtyřicet procent byznysu ze 129 obchodních domů této značky. Od vlakového nádraží v Mnichově přes Řezno po Leverkusen či Wiesbaden.

Lano, které hodila švýcarská banka UBS svému rivalovi Credit Suisse, sice zachrání společnost, o zachování pracovních míst ale nemůže být řeč. Propouštění avizuje sama UBS, podle zahraničních médií mohou o práci přijít desítky tisíc lidí. Personalisté zaměření na bankovnictví hlásí příliv poptávky ze strany zaměstnanců, kteří očekávají výpověď.

Byl to jeden z mála opravdu splněných slibů současné vlády, když se limit pro uplatnění paušální daně a registraci k DPH pro živnostníky začátkem roku zvedl z jednoho milionu na dva. Realita ovšem ukázala, že živnostníky vydělávající více než milion korun ročně nakonec změna nenalákala a jen zlomek z nich se rozhodl k paušální dani přihlásit. Ne každému totiž přináší výraznější úsporu na odvodech státu, a navíc si tím často zavírají dveře k získání hypotéky.

