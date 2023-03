Spojení UBS a Credit Suisse ohrozí desetitisíce bankéřů | e15.cz

Už před nedělním oznámením dohody s UBS rozběhla Credit Suisse rušení devíti tisíc pracovních míst ve snaze se zachránit. Šéf UBS Colm Kelleher pak dal v nedělním prohlášení jasně najevo, že škrty budou pokračovat. Spojená společnost by měla do roku 2027 snížit roční náklady o osm miliard dolarů, což odpovídá zhruba polovině loňských nákladů Credit Suisse. Zatím nelze říci, jak to dopadne na personál, uvedla UBS.

Obě banky ke konci loňského roku zaměstnávaly 125 tisíc lidí. Podle zdrojů Financial Times může být zrušena až třetina těchto pracovních pozic. Bloomberg píše o několikanásobku oněch devíti tisíc pozic, s jejichž rušením už Credit Suisse začala.

Šéf UBS Kelleher uvedl, že hodlá zachovat ziskovou domácí divizi Credit Suisse, přestože obě banky si ve Švýcarsku silně konkurují. Credit Suisse by si také měla zachovat divizi věnující se správě majetku klientů. Velké škrty se naopak plánují v investičním bankovnictví, pravděpodobně to také znamená konec plánů na odštěpení newyorské investiční pobočky do samostatné společnosti Credit Suisse First Boston. „UBS hodlá omezit investiční bankovnictví Credit Suisse a uvést ho do souladu s naším konzervativním přístupem k riziku,“ řekl Kelleher.

Financial Times naopak uvádějí, že se bude výrazně propouštět i v domácím podnikání Credit Suisse, právě proto, že na švýcarském trhu si obě banky výrazně konkurují. Očekává se uzavírání poboček Credit Suisse a propouštění zaměstnanců v administrativě, dodává list.

Převzetí Credit Suisse by měla UBS dokončit ve druhé polovině letošního roku. Švýcarský regulátor trhu Finma oznámil, že nejvyšší vedení Credit Suisse zůstane na svých postech přinejmenším do dokončení transakce.

Zaměstnanci na nižších pozicích se ale už nyní začínají rozhlížet po nových pracovních příležitostech, píše Bloomberg. Například jedna personální agentura v Singapuru zaznamenala jen během pondělí dotazy třiceti privátních bankéřů, převážně z Credit Suisse, na aktuální nabídku pracovních míst. Podobně jsou na tom personalisté v Hong Kongu. Headhunter v Londýně, kde Credit Suisse zaměstnává 5500 lidí, uvedl, že během celého víkendu odbavovala řadu dotazů bankéřů, kteří se obávali, že si budou muset hledat nové zaměstnání.

Will Tan, výkonný ředitel singapurské personální agentury Principal Partners Pte, uvedl, že zaměstnanci Credit Suisse se intenzivněji zajímají o nabízené posty na trhu už zhruba měsíc. „Ti nejlepší už z Credit Suisse pravděpodobně odešli,“ řekl a dodal, že na pracovním trhu pravděpodobně nyní není dost volných pozic pro všechny bankéře, které Credit Suisse pravděpodobně propustí.