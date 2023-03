Německá Galeria Karstadt Kaufhof miliardáře Benka se hroutí | e15.cz

Karstadt. Kaufhof. Kdo by ta jména z devadesátých let minulého století neznal? Obchodní domy, které byly v centru prakticky každého německého města, kam Češi po revoluci masově jezdili za novým kapitalistickým konzumem. To už brzy platit nebude. Skupina Galeria Karstadt Kaufhof totiž dorazila ke konci podnikání, spadla do insolvence a zavírá filiálky. Přesněji: zatím 52 obchodních domů po celém Německu, což je více než čtyřicet procent byznysu ze 129 obchodních domů této značky. Od vlakového nádraží v Mnichově přes Řezno po Leverkusen či Wiesbaden.