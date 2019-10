Ranní přehled: Špatná atmosféra pro evropské akcie. Tesla pod očekáváním | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Nejhorší den pro evropské akcie

Včerejšek byl letos vůbec nejhorším dnem pro investory do evropských akcií. Makroekonomická a globálně-politická témata - jako nejistota kolem brexitu, oznámení o uvalení amerických cel na evropské zboží či eskalace napětí v Hongkongu - nejspíš nebudou mít rychlé řešení. To by podle analytiků mohlo akcie dál držet „na uzdě“.

Johnsonův plán pro brexit

Premiér Spojeného království Boris Johnson nese do parlamentu nový brexitový plán, respektive návrh dohody Velké Británie a EU o odchodu ostrovního království z Unie.

Konference centrálních bankéřů v Madridu

Řada šéfů centrálních bank mnoha evropských zemí včetně prezidenta chicagské pobočky FEDu Charlese Evnase se sejde v Madridu na speciální bankéřské konferenci. Tématem budou jak jinak než úrokové sazby a koordinace nastavování dalších parametrů měnové politiky.

Výsledky firem

Očekává se investorská prezentace jednoho z největších světových módních řetězců – švédské společnosti H&M. Už dříve reportovala své výsledky dodávek za čtvrtletí americká automobilka Tesla. Prodej jejích vozů ve třetím kvartále sice zvýšil proti předchozím třem měsícům o necelá dvě procenta na rekordních 97 tisíc vozů. Zaostal však za očekáváním analytiků.