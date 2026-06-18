Blíží se ideální okamžik pro nákup bytu? Po letech nadvlády majitelů se kupcům otevře zázračné okno
- Poměry na realitním trhu se po letech diktátu prodejců otáčejí, což zájemcům o bydlení přinese po dlouhé době silnější vyjednávací pozici.
- Finanční trh signalizuje možné budoucí zlevnění hypoték, které se v sazebnících může projevit v příštích měsících.
- Rostoucí nabídka nemovitostí spolu s blížícími se vlnami refixací donutí část majitelů jít s cenou dolů, dohromady se otevře okno pro výhodnější nákup.
Nadcházející měsíce mohou po letech diktátu prodejců bytů naopak nabídnout výhodu jejich kupcům. Potkat a protnout se totiž mohou dva trendy příznivé pro nákup. Na jedné straně lidé prodávají byty, jejichž prodej před pár lety odložili. Konkurence mezi prodejci přitom tlačí na ceny už nyní. Konečně pak pomalu utichá hlavní faktor drahých hypoték: konflikt v Íránu.
Tlak na jejich zlevnění ještě není patrný v sazbách, na finančních trzích už ale ano a aktivní zájemci o půjčku mohou začít pomýšlet na získání lepších sazeb. V příštích měsících tak mohou kupci bytů získat podstatně lepší transakční pozici i levnější kapitál.
Šance na „zajímavý vyjednávací prostor“
„Kupujícím se v příštích měsících může otevřít zajímavější vyjednávací prostor. Dobře připravený kupující s financováním v ruce dokáže lépe vybírat a tvrději vyjednávat,“ soudí majitel kanceláře REMAX Partner Jiří Chudoba. Například nabídka bytů v hlavním městě podle dat Srealit naposledy výrazněji rostla přesně před čtyřmi lety, souběžně s tím ale kvůli boji s inflací strmě zdražovaly hypoteční úvěry.
„Současný vývoj naznačuje, že se po delší době mohou začít potkávat dva faktory, které byly v posledních letech spíše v protisměru: postupně rostoucí nabídka bytů a potenciálně příznivější podmínky financování,“ potvrzuje partner poradenské skupiny fortis.group Vlastimil Bijota.
Hypotéky v posledních měsících pod vlivem geopolitiky výrazně zdražily. Zatímco podle Swiss Life Hypoindexu banky ještě v březnu dávaly hypotéky v průměru za sazbu 4,89 procenta, start konfliktu na Blízkém východě vyhnal prostřednictvím rostoucích úrokových swapů hypoteční sazby až na 5,3 procenta. Swapy klíčové pro stanovení ceny hypoték jsou sice stále výše než před začátkem konfliktu, nicméně od oznámení dohody mezi USA a Íránem intenzivně klesají a aktuálně se blíží takřka dvouměsíčnímu minimu. Pokud by se mírová dohoda začala naplňovat, lze podle expertů předpokládat další pokles sazeb, který by se s určitým zpožděním v řádu jednotek měsíců odrazil i v hypotečním sazebníku domácích bank.
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