Blíží se rekonstrukce jedné z nejošklivějších ulic v Praze. Podle architekta spěje jen k průměrnosti
- Pražský dopravní podnik chce ještě letos podat žádost o povolení k rekonstrukci Revoluční ulice.
- Koncepci ulice navrhl už před pár lety ateliér Aoc architekti.
- Podle studia se projekt osekává a směřuje tak k průměrnosti.
Jsou to jedny z nejnavštěvovanějších, nejvýznamnějších, ale také nejdražších ulic Prahy. Jejich současná podoba tomu ale mnohdy neodpovídá. I proto vznikla už před několika lety studie, která jim měla vtisknout moderní ráz, jaký mají důležité třídy i v zahraničí. Jde o takzvané Hradební korzo, tvořené ulicemi od náměstí Republiky přes Příkopy, 28. října, Jungmannovo náměstí až po Revoluční. Právě poslední z jmenovaných, která nyní podle řady kritiků patří k nejošklivějším ulicím v Praze, je nyní nejblíže rekonstrukci. Z původní studie se ale postupně odlupují jednotlivé aspekty, které do projektu vložili architekti.
Žádost o povolení k rekonstrukci této ulice by měla být podle informací e15 podána ještě letos, to znamená, že by k opravě mělo dojít v příštích letech. Přesný rok výstavby bude záležet nejen na samotném povolení, ale také na rekonstrukci další pražské infrastruktury.
Revoluční se totiž bude opravovat spolu s přilehlým Štefánikovým mostem, který by měl přijít na řadu jako první. Záležet bude ale také na rekonstrukci žižkovské Seifertovy ulice. Ta se má spustit už příští rok. Obojí naráz přitom není možné dělat. „Seifertova je ve stavu, kdy je nutná rekonstrukce, zatímco Revoluční je v mnohem lepším technickém stavu, jen je lidově řečeno trochu ošklivější,“ uvedl pro e15 radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček.
Termíny se ještě ladí
Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka bude přesný harmonogram jasný právě po získání pravomocného povolení záměru a schválení všech dopravně-inženýrských opatření. „V rámci stavby se koordinujeme s TSK, která bude opravovat Štefánikův most, rekonstruovat chodníky a vozovky v Revoluční ulici, a dopravní podnik bude rekonstruovat tramvajovou trať,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík.
Studie takzvaného Hradebního korza měla za úkol lépe propojit důležité třídy, jež na sebe navazují, a udělat z nich příjemnou dlouhou obchodní třídu. Studii nechal připravit Institut plánování a rozvoje, vypracoval ji pak ateliér Aoc architekti. Zatím se ovšem chystá pouze rekonstrukce samotné Revoluční ulice. Tou dnes projede na patnáct tisíc aut a na malém chodníku se tu vyhýbají turisté s místními. Chybí také napojení k řece, návrh to měl zlepšit. Podle architekta Ondřeje Císlera ze jmenovaného studia se ale postupně z návrhu vytrácejí jednotlivosti a přibližuje se tak k průměrnosti. Aoc architekti dnes v Revoluční hrají roli autorského dozoru.
Výsledek bude opět průměrný
„Projektování veřejného prostoru v Praze trpí přehnanou regulací, zejména ze strany památkové péče, dopravního podniku i Technické správy komunikací. Podoba tak významného veřejného prostoru pak vzniká jako souhrn nesouvislých požadavků jednotlivých aktérů. Výsledný návrh bohužel obsahuje jen menší část kvality původního návrhu a výsledek bude opět průměrný,“ říká pro e15 architekt Císler.
Problémem podle něj je, že rekonstrukce naráží na různé požadavky, a to přesto, že se všemi dotčenými aktéry byl projednáván už připravovaný návrh. Ozývají se ale až nyní. Revoluční se navíc podle architekta projektuje už dlouho, čím déle to ale trvá, tím víc se do návrhu promítají standardizovaná řešení, která dopravní podnik běžně používá. „To je v přímém rozporu se studií, která vznikla a byla schválena Radou hlavního města Prahy,“ dodává Císler.
Studie počítala s rozšířením chodníků, především pak na východní straně ulice, novými přechody pro chodce, stromořadím a srovnáním obou tramvajových ostrůvků na stejné místo v obou směrech. Podle architektů měly být z masivního kamene, což se nelíbilo dopravnímu podniku. V místě mělo vzniknout pítko, o které se ale podle architekta nikdo nechtěl starat, tak nad ním musela převzít záštitu Praha 1.
„Ve výsledku se tak jedná o jakousi karikaturu principů a konzervativního myšlení. Praha ale tak nebude ani autentičtější, ani historičtější, ani praktičtější,“ míní Císler s tím, že dílčí části jsou pozitivní. Například to, že se do ulice podaří dostat víc stromů.
Podle Šabíka nicméně došlo jen k drobným dílčím korekcím v rámci projednávání projektu s dotčenými subjekty. Podobně mluví také pražský Institut plánování a rozvoje. „Projednávání záměru v tak složitém prostředí, jako je relativně úzká Revoluční s provozem tramvají, je náročné a výsledný návrh je dohodou relevantních aktérů. IPR byl u všech širších i dílčích jednání a s projekčním týmem spolupracuje,“ říká pro e15 mluvčí pražských plánovačů Matouš Hutník.
Institut podle něj vnímá jako plus doplnění stromořadí nad rámec koncepční studie a další aspekty, které se podařilo doladit ve prospěch pěšího pohybu a omezení vizuálního smogu dopravního značení. „Oblasti, kde jsme prosazovali jiné řešení, jsou cyklistická infrastruktura, prostorové řešení plácku u ulice Klimentská a částečně i materiálové řešení,“ popisuje Hutník.
Zmíněný prostor měl být jakýmsi náměstíčkem, který by do významné ulice doplnil prvek pro trávení volného času. Nový cyklopruh měl zase vzniknout v úseku od nábřeží k zastávce tramvají.
S rekonstrukcí Revoluční se ale alespoň počítá, zbytek Hradebního korza se podle architekta Císlera zatím nijak neřeší. „Celé to stojí. V době, kdy byla studie hotová, odprezentovaná a schválená, se před Obecním domem objevil ten šílený kruhový objezd, nikdo se na to tak vlastně ani neohlíží,“ dodává Císler.