Průzkum: Pražská ulice Na Příkopě je 18. nejdražší ulicí světa | E15.cz

Pražská ulice Na Příkopě se umístila na 18. místě v žebříčku 68 nejdražších ulic světa. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Česká ulice si proti loňsku polepšila o jedno místo. Nejdražší je hongkongská Causeway Bay, následuje horní část Páté avenue v New Yorku. Na třetím místě zůstala New Bond Street v Londýně, která je nejdražší ulicí v Evropě. Nejvyšší roční nájemné Na Příkopě činí 2820 eur (zhruba 72 190 korun) za metr čtvereční.