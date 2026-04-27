Brno pokořilo historickou metu. Ceny nových bytů vyletěly nad 150 tisíc za metr
Brněnský trh s novým bydlením vstoupil do letošního roku ve znamení prudkého zdražování a rekordní nabídky. Průměrná nabídková cena novostaveb v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 14 procent a poprvé v historii překonala psychologickou hranici 150 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Trikaya, která trh v moravské metropoli dlouhodobě sleduje.
Zatímco v loňském roce se byty nabízely v průměru za 134 900 korun za metr, v závěru letošního března už průměr vyšplhal na 154 000 korun. Reálné prodejní ceny, tedy ty, za které se transakce skutečně uskutečnily, rostly o něco pomaleji – meziročně o desetinu na 140 600 korun za metr čtvereční. Podle ekonoma Michala Skořepy se tak cenový růst v Brně přiblížil celorepublikovému trendu, přičemž v předchozím období město vykazovalo spíše mírnější nárůsty.
Poptávka po bydlení zůstává stabilní, přestože v meziročním srovnání došlo k určitému ochlazení. Od ledna do března se v Brně prodalo celkem 377 novostaveb, což představuje pětinový pokles oproti mimořádně silnému začátku roku 2025. Prodejní dynamika nicméně v průběhu kvartálu gradovala a březen se 162 prodanými jednotkami patřil k nadprůměrným měsícům. Trhu nadále dominují menší dispozice, byty 1+kk a 2+kk tvořily dohromady přes 70 procent všech transakcí.
Větší výběr bytů
Pozitivní zprávou pro kupující je výrazné rozšíření výběru. Na konci března bylo v Brně k dispozici celkem 1 887 volných nových bytů, což je o 60 procent více než ve stejném období loňského roku. Jde o nejvyšší počet za několik posledních let. Nárůst nabídky je dán kombinací dokončování rozestavěných projektů a uvádění nových etap na trh. Při současném tempu prodejů by tato zásoba vystačila přibližně na patnáct měsíců.
Do dalšího vývoje trhu však začínají promlouvat vnější vlivy, zejména eskalace napětí na Blízkém východě. Konflikt se promítl do prudkého nárůstu úrokových swapů na finančních trzích, což přímo zdražuje zdroje pro hypoteční úvěry. První bankovní domy již na tento vývoj reagovaly zvýšením sazeb a očekává se, že úroky u hypoték, které se začátkem roku stabilizovaly pod pěti procenty, mohou v následujících měsících opět o několik desetin procentního bodu vzrůst.
Situaci na trhu navíc od dubna komplikuje zpřísnění podmínek ČNB pro takzvané investiční hypotéky. Banky nově vyžadují u nákupu třetí a další nemovitosti přísnější poměr dluhu k příjmům i vyšší podíl vlastních prostředků. Podle Dalibora Lamky, výkonného ředitele společnosti Trikaya, sice investiční nákupy tvoří jen menší část hypotečního trhu, v kombinaci s geopolitickou nejistotou a rostoucími cenami však mohou vést k dočasnému ochlazení poptávky v nadcházejících měsících.