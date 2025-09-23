Byty v Praze jsou levné, na Vinohradech budou za deset let za dvojnásobek, říká makléř Kotula
Ceny pražských bytů dál porostou, nejrychleji ty na špičkových adresách. Takovou lokalitou jsou podle realitního makléře a youtubera Daniela Kotuly například Vinohrady. „Dnes vychází byt na Vinohradech o rozloze kolem padesáti metrů čtverečních ve starším činžáku zhruba na 200 tisíc korun za metr čtvereční. Za deset let to určitě bude dvojnásobek,“ tvrdí Kotula ve FLOW. Zato nájemní trh se podle něj uklidňuje a ceny už neporostou tak rychle.
Stoupající ceny nemovitostí v lukrativních lokalitách v Praze podle Daniela Kotuly táhne nahoru kupní síla lidí, kteří si byty reálně pořizují – nejen těch nejbohatších, ale i vyšší střední třídy. Mnoho lidí si byty kupuje za hotové, podle něj tedy nejde o realitní bublinu.
Západní metropole jsou podle něj v cenách nemovitostí mnohem dál: v Londýně si podobné top lokality může dovolit jen hrstka nejbohatších.
Máte hypotéku? Buďte šťastní!
Růst nájmů podle Kotuly po skokovém zvyšování zpomaluje. Počítá se tří- až pětiprocentním ročním růstem, s možností stagnace při horší ekonomice. Nabídkové ceny na inzertních portálech jsou podle něj zkreslené, protože velká část bytů se tam nabízí dlouho a reálně se prodává jen menší část atraktivních nemovitostí.
„Když máte hypotéku, můžete být šťastní, protože inflace snižuje reálnou zátěž dluhu, zatímco aktiva zdražují,“ upozorňuje. Dvojice s průměrnými pražskými příjmy podle něj bez potíží zvládne 2+kk s osmdesátiprocentní hypotékou, singles pak mají mířit na menší byty a volit kompromis v lokalitě.
Jako investiční tipy uvádí Holešovice, Palmovku a část Nuslí kolem náměstí Bratří Synků, kde podle něj budou ceny hodně růst.
Daniel Kotula má vlastní realitní kancelář Kotula a provozuje také úspěšný YouTube kanál, v němž se zaměřuje na Prahu a tipy z oblasti realit a nemovitostí.
V rozhovoru ve FLOW ještě uslyšíte:
– Jak se liší nájemní jistoty v Česku a Německu a proč jsou u nás smlouvy zpravidla na dobu určitou.
– Kde dnes bývá reálná vs. inzertní cena nájmů.
– Jaké projekty podle Kotuly nejvíc promění Prahu.
– Kolik stojí provoz jeho YouTube kanálu a jak mu pomohl v byznysu.