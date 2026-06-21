Čechovo náměstí se promění. Rekonstrukce za 300 milionů přinese kavárnu i vodní prvek
- Současná podoba Čechova náměstí v pražských Vršovicích už dosloužila, prostor by tak měl projít revitalizací.
- Vítězný návrh vzešel z architektonické soutěže.
- Nově by měl být prostor odolnější proti extrémům a poskytnout lepší zázemí návštěvníkům.
Spolu s tím, jak byly Vršovice povýšeny na město, vznikl nápad postavit v dnešní pražské městské části kostel. Stalo se to až v roce 1930, kdy už byly Vršovice součástí Velké Prahy, tehdy se na náměstí Svatopluka Čecha dostavěla ukázka moderní české architektury. Kostel svatého Václava tedy v historii Vršovic sehrál důležitou roli. Dnes je jednou z nejzdařilejších funkcionalistických staveb, kterou navrhl slavný architekt Josef Gočár. Jako takový by měl nyní získat i nové a důstojné okolí.
Městská část Praha 10 proto vyhlásila architektonickou soutěž, na proměnu náměstí, jenž by odpovídalo potřebám jednadvacátého století. V ní uspělo architektonické studio ra15. „Návrh přináší silnou odpověď na jednu z největších výzev současných měst. Jak zajistit více kvalitní zeleně, více stínu a příjemnější prostředí pro život v době stále častějších letních veder,“ líčí ateliér.
Architekti na náměstí umístil víc zeleně, včetně nových stromů, v celém prostoru náměstí bude také zavedeno hospodaření s dešťovou vodou. Lokalita by tak neměla být náchylná vůči extrémnímu počasí, a zároveň poskytovat stín pro příchozí. Nové stromy budou propojené do promyšleného systému, který dohromady funguje lépe, jak z hlediska biodiverzity, tak z hlediska mikroklimatu. Díky tomu může být v budoucnu náměstí chladnější o několik stupňů než dnes.
Do středu náměstí studio umístilo centrální zpevněnou plochu. Nachází se u tramvajových zastávek a zahrnuje vodní prvek, přibude také kavárna, veřejné toalety, zázemí pro správce parku, který bude dohlížet na provoz i údržbu celého prostoru. Na Čechově náměstí budou nová místa pro odpočinek, ale i větší společenské a kulturní akce. Zároveň návrh podporuje význam zmíněného kostela, ale i původní kompoziční řešení prostoru, které v místě navrhl samotný Gočár.
Změnou procházejí i další
„Čecháč by se mohl stát skutečnými zelenými plícemi Vršovic a ještě posílit svou roli významného veřejného prostoru pro každodenní život místních obyvatel,“ komentoval návrh starosta Prahy 10 Martin Valovič s tím, že vítězný návrh se dobře vypořádal s propojením parku a živého městského náměstí.
Současná podoba náměstí pochází z roku 1927 a připomíná spíš park než místo pro setkávání lidí z okolí. Prostor navíc už v mnoha ohledech dosloužil. Po dokončení rekonstrukce by mělo být místo znovu funkční a navíc výrazně posílit prostor jako přirozené centrum Vršovic i celé městské části. Cena rekonstrukce dosáhne 300 milionů korun, součástí je i rekonstrukce přilehlých ulic.
Teprve před pár dny se dokončila také rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. To přiléhá Praze 3, šlo ale o investici města. Podobně jako zamýšlený návrh na proměnu Čechova náměstí, i Jiřího z Poděbrad reaguje na změnu klimatu. Pod sebou má obrovskou akumulační nádrž, jež zachytává spadlou vodu. Zároveň se plocha proměnila na kvalitní veřejné prostranství.
Ještě ve vyšší hierarchii je Václavské náměstí na jehož rekonstrukci se pracuje už několik let. Aktuálně jsou stavaři v horní části, kde je rovněž nově akumulační nádrž, zároveň se s rekonstrukcí vrací do místa tramvaje. Hotovo by tu mělo být už příští rok.