Šumperák byl v době svého vzniku poměrně dostupným řešením pro rodinné bydlení. Cena výstavby se pohybovala mezi 120 a 150 tisíci Kčs, zatímco průměrná mzda v Československu činila 1 500 až 2 000 Kčs. Znamenalo to, že si rodina mohla takový dům pořídit v řádu několika let spoření.

Dnes se situace otočila. Průměrná hrubá mzda v Česku sice činí kolem 49 tisíc korun, ale ceny šumperáků dosahují až 12 milionů. To znamená, že na jeho pořízení by dnes člověk musel pracovat téměř dvacet let, pokud by neplatil nic jiného. Luxusní byty v centru Prahy vyjdou na podobné částky. Nunto dodat, že ceny jsou nabídkové, finální částka, kterou kupec za dům zaplatí, se tak může lišit. Velkou roli hraje také cena pozemku a lokalita.

Přesto ty nejdražší Šumperáky na trhu nestojí výhradně v okolí Prahy. Příkladem může být nedávný inzerát na serveru Bazoš.cz. V Plzni-Slovanech, v lokalitě Čechurov, se aktuálně nabízí k prodeji šumperák za 11 490 000 korun. Tento patrový dům disponuje dvěma bytovými jednotkami s celkovou užitnou plochou 185 m² a nachází se na rovinatém pozemku o velikosti 851 m². Přízemní jednotka má dispozici 4+1, zahrnuje dvě ložnice, obývací pokoj, jídelnu, kuchyni a koupelnu s toaletou.

První Šumperák vyrostl v Šumperku

Šumperák, oficiálně rodinný dům typu V, vznikl jako návrh projektanta Josefa Vaňka v roce 1965. První z nich byl postaven pro ředitele nemocnice v Šumperku, odkud se rozšířil po celém Československu a získal i své neoficiální pojmenování. Tento dvoupodlažní dům s technickým zázemím v přízemí a obytnými místnostmi v patře nabízel jednoduchou, ale promyšlenou dispozici, která tehdy odpovídala moderním trendům. Nejvýraznějším prvkem se stal předsunutý balkon se šikmými podpěrami a kruhovými otvory, který mu dal charakteristický vzhled a vynesl přezdívku „televizor“.

V době svého vzniku se šumperák stal mimořádně populární volbou pro ty, kteří si chtěli postavit vlastní dům. Stavební plány kolovaly mezi lidmi a stavělo se často svépomocí. Odhaduje se, že v Československu vyrostlo zhruba 5000 šumperáků, přičemž přesné číslo není známo – mnoho domů vzniklo upravením základního projektu podle individuálních potřeb majitelů. Je tak možné, že domů v Česku stojí řádově více.

Dlouhá léta byl šumperák vnímán jako běžná stavba, která se postupně začala vytrácet pod nánosem necitlivých rekonstrukcí a modernizací. Mnozí majitelé přistavovali další místnosti, měnili fasády, nebo bourali ikonické balkony, čímž se domy vzdalovaly původnímu konceptu. V 90. letech se navíc dostaly do módy jiné typy rodinných domů a šumperáky ztrácely na popularitě.

Šumperák se veze na vlně drahých nemovitostí

Jenže dnes se karta obrací. Šumperák se stal žádaným artiklem, jehož cena na realitním trhu neustále roste. A není to dané pouze všeobecným růstem cen nemovitostí a jejich nedostatkem na trhu. Zájem o něj podnítily nejen vzpomínky generace, která v něm vyrůstala, ale i obecný trend návratu k retro architektuře. Když se spojí originální design s citlivou rekonstrukcí, může ze šumperáku vzniknout jedinečné bydlení, které splňuje i současné nároky.

Zásadní roli v jeho cenovém růstu hraje také omezená nabídka. Nový šumperák už nikdo nepostaví, a tak jsou zachovalé kusy stále vzácnější. Zároveň se ukázalo, že jejich konstrukce umožňuje relativně snadné úpravy na moderní standardy. Investoři proto neváhají vkládat miliony do jejich renovací, protože vědí, že hodnota těchto domů dál poroste.

Dnes už není šumperák jen nostalgickou vzpomínkou na minulost, ale architektonickým klenotem, za který jsou lidé ochotni platit obrovské částky. Z obyčejného typového domu se tak stal luxusní sběratelský artikl, který dokazuje, že kvalitní design nikdy nevyjde z módy.