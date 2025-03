400 milionů za dům v Česku? Za takovou cenu se dá již pořídit luxusní nemovitosti v New Yorku. Přesto se takové nemovitosti v ČR najdou. Na prodej je hned několik luxusních kousků. Pro každého takové domy nejsou, vždyť některé z nich hledají kupce už několik let, ale patří k tomu nejprémiovějšímu, co je dnes v České republice na poli bydlení k dostání. Mezi nejluxusnější nemovitosti na trhu patří historické rezidence v centru měst, moderní vily i vyšperkované stodoly nebo sruby.