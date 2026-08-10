Daramis zahájil výstavbu svého nejdražšího projektu v Praze. Investuje až čtyři miliardy
- Společnost Daramis zahájila výstavbu rezidenčního komplexu na břehu Vltavy v centru Prahy, informovala o tom v pondělí společnost Daramis.
- Projekt, který by měl prodloužit stávající Smíchovské nábřeží, počítá s celkem 114 byty se společnými prostorami, dokončen by měl být v roce 2030.
- Investice by rámcově měla vyjít na tři až čtyři miliardy korun, podle firmy jde z pohledu investic o nejnákladnější rezidenční projekt v historii Prahy.
„V srpnu zahajujeme realizaci projektu Bay 55. První významnou etapou bude prodloužení Smíchovského nábřeží, které rozšíří veřejný prostor podél Vltavy. Celý projekt plánujeme dokončit v roce 2030," uvedl zakladatel Daramis Omri Sivor.
Podle něj jde o dosud nejvýznamnější projekt firmy. „Nejde pouze o výjimečnou lokalitu nebo architekturu. Naším cílem je vytvořit místo, které nabídne zcela nový způsob městského bydlení, propojení soukromí domova s úrovní služeb světových hotelových značek," podotkl Sivor.
Nejdražší projekt firmy
Podle generálního ředitele Daramisu Dušana Krajči se rámcová výše investice pohybuje mezi třemi až čtyřmi miliardami korun. Jde tak o dosud nejnákladnější projekt společnosti. Kompletní návrh interiérů projektu připravuje studio Kristina Zanic Consultants. Celkový architektonický návrh projektu připravilo studio Schindler Seko architekti.
Projekt má zahrnovat celkem 114 značkových rezidencí, jejich součástí budou i soukromé společné prostory v podobě wellness a fitness studia, rezidentský lounge a další služby.
Společnost Daramis působí na českém trhu 25 let. Uskutečnila za tu dobu více než 25 projektů s celkem 4300 byty pro více než 7500 obyvatel. Během příštích pěti let chce Daramis postavit dalších dva tisíce bytů. V minulosti už u pražských břehů Vltavy firma postavila rezidence Marina Island a Prague Marina Nova v Holešovicích.