Nové Smíchovské nádraží: Praha dostane terminál světové úrovně | E15.cz

Zkrácení přestupných tras, méně hluku, bezbariérový přístup do metra, větší kapacita parkoviště nebo prostor pro uskladnění až tisíce kol. Takové změny přinese nové Smíchovské nádraží. Prohlédněte si právě zveřejněné detaily studie.

„Kvalitní doprava je klíčová pro budoucí rozvoj města. Věřím, že občané plánovanou proměnu na Smíchově uvítají a že nový terminál přispěje k rychlejšímu a pohodlnějšímu pohybu po městě,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje

Smíchovský terminál se podle něj má stát moderním přestupním bodem integrované dopravy, který propojuje železnici, metro, tramvaje, městské, příměstské i dálkové autobusy a parkoviště.

Studie řeší autobusovou dopravu, dálkovou i místní, i bezprostřední okolí nádražní budovy. Autoři studie, architektonický ateliér A69, počítají se zachováním historické haly z 50. let, kterou doplnili o novou část s obchody a zázemím pro cestující. Nově hala propojí oba nádražní podchody a naváže na ni i nové administrativní křídlo nádraží.

„Terminál Smíchov bude prvním skutečně moderním nádražím v Praze, kde budou cestující moct na jednom využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti. Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Oproti původním plánům se vzhledem ke koordinaci s ostatními stavbami v území rozhodlo, že se terminál bude realizovat jako celek a nikoliv po samostatně fungujících etapách.

Generální projektant by měl být vybraný do konce letošního roku. Se samotnou výstavbou terminálu by se mohlo začít již v roce 2021.