Spoluzakladatel Redbullu si pořídil ráj v Oceánii

Tento velkolepý ostrov, který leží v souostroví Fidži, vlastnil spoluzakladatel společnosti Red Bull Dietrich Mateschitz, který zemřel v roce 2022. | Como Hotels and Resorts.

Velkolepý ostrov Laucala, který je součástí souostroví Fidži, vlastnil spoluzakladatel společnosti RedBull Dietrich Mateschitz, který zemřel v roce 2022. Rakouský podnikatel byl podle časopisu Forbes 71. nejbohatším člověkem na světě a jeho majetek činil 27,4 miliardy dolarů. Multimiliardové impérium včetně ostrova zdědil Dietrichův syn Mark, jehož jmění se odhaduje přibližně na 40 miliard dolarů.

Mateschitz ostrov proměnil v superluxusní a ekologický all inclusive resort, který provozuje společnost Como Hotels and Resorts. | Como Hotels and Resorts.

Laucala se rozkládá na ploše 1416 hektarů a pyšní se prakticky nedotčeným deštným pralesem i plážemi s bílým pískem a kokosovými palmami. Díky bohatým přírodním zdrojům by se jednalo o ideální nemovitost pro preppery, kteří chtějí přežít konec světa ve stylu. Mateschitz koupil Laucalu v roce 2003 za 10 milionů dolarů od zámožné rodiny Forbesových. Od té doby ji proměnil v superluxusní a ekologický all inclusive rezort, který provozuje společnost Como Hotels and Resorts. Komplex nabízí 18jamkové golfové hřiště, wellness centrum, vlastní přistávací dráhu a pět restaurací a barů. V souladu s ultraexkluzivní atmosférou není pobyt v hotelu Laucala levný, ceny začínají na 6100 dolarech za noc.