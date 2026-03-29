Developeři sázejí na stárnoucí populaci. Vrhají se na budování domovů pro seniory
- Společnost Karlín Group se chystá postavit svůj první domov pro seniory.
- Stavbou domů pro seniory se zabývá také Penta Real Estate, která chce na projektu pracovat se sesterskou společností Penta Hospitals.
- Rostou firmy, které se specializují jen na seniorské domovy.
Na začátku roku Česko oblétla zpráva: loni se narodilo historicky nejméně dětí, maminky přivedly na svět jen 77 tisíc ratolestí. Populace v Česku díky snižující se porodnosti stárne, délka života se navíc prodlužuje, takže lidé žijí v důchodovém věku delší dobu. S tím souvisí i to, že současný systém takové prognóze nestačí. Zatímco stát na to reaguje pomalu, soukromý sektor už s tímto fenoménem pracuje, a to i mezi developery.
V Česku se tak začínají stavět byty, které jsou určené přímo stárnoucí generaci. Nejnověji se do tohoto segmentu chce pustit také investiční skupina Penta. Ta se dosud zaměřovala především na klasické byty, čím dál častěji se ale pouští také do jiných forem výstavby. „Velmi intenzivně to řešíme a máme dohodu se sesterskou organizací Penta Hospitals, která má v portfoliu Alzheimer homes. Uvažujeme o společném podniku,“ potvrdil pro e15 šéf Penta Real Estate David Musil.
Domovy pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí jsou doménou právě Penta Hospitals. Ta zařízení provozuje, až donedávna je ale pro ni stavěl investiční fond PFFL, který se na budování podobných zařízení specializuje. V roce 2024 se však poprvé pustila do společného developerského projektu s Penta Real Estate a začala stavět Alzheimer Home v Bystřici pod Pernštejnem.
K podobné synergii se nyní sesterské společnosti chtějí uchýlit i v rámci domů pro seniory, které by vyrůstaly přímo v blízkosti existujících zařízení Penta Hospitals pro pacienty trpící Alzheimerem. „Vedle těchto domovů by v budoucnu mohlo vzniknout servisované bydlení,“ popisuje Musil. Šlo by tak o specializované byty pro seniory, kteří zvládnou žít sami, ale potřebují určitou formu asistence, navíc blízko lékařského zázemí. Pokud pak bude potřeba, mohou klienti přejít do péče Alzheimer Home.
Nejdřív pro ně staví byty, pak senior housy
Na seniory se zaměřuje i developerská společnost Karlín Group, která sází pro změnu na své zkušenosti s budováním studentského domu. „Jsou to úplně jiné generace, ale produkt, který pro ně stavíme, je v lecčems podobný. Jde o nájemní bydlení s přidanou hodnotou,“ uvedl v rozhovoru pro e15 společník firmy Jan Ludvík.
Karlín Group chce první projekt pro seniory vybudovat v Libčicích nad Vltavou nebo ve Velké Chuchli. Na obou místech vlastní pozemky a má v plánu tam vybudovat novou zástavbu. Domy pro seniory by mohly být její součástí.
Společnost vedená Sergeem Borensteinem bude mířit na skupinu 65+. V zásadě by mělo jít, podobně jako u Penty, o lidi, kteří se o sebe dovedou postarat, ale zároveň jim vyhovuje určitá míra servisu, ať už jde o lékařské nebo osobní služby, jako je zajištění nákupu, venčení psa nebo cvičení. „Nejde o lidi, kteří spadají do sociální sítě státu, pro ty už dnes určitý typ služeb existuje. Když se bavíme interně, docházíme k tomu, že vlastně stavíme domy pro seniory pro podobný typ lidí, pro něž v aktivním věku stavíme naše klasické rezidenční projekty. Časem mohou dospět k tomu, že se o nemovitost nechtějí starat a hledají víc zábavy nebo každodenní servis,“ popisuje Ludvík.
Místa pro seniory díky záchraně památek
Zatímco obě zavedené společnosti tak sázejí primárně na jednu část seniorů, společnost Senlife staví na tom, že je dokáže provést celým cyklem stárnutí. Zařízení, která firma staví, myslí na seniory soběstačné, seniory, kteří vyžadují větší míru asistence, až po ty, kteří jsou upoutáni na lůžko.
Byznys společnosti Senlife je ale prospěšný ještě v jednom – kromě potřebného zázemí totiž společnost také dává nový život starým stavbám. Prvním počinem firmy byla rekonstrukce augustiniánského kláštera v Mělníce, který dvacet let chátral a proměnil se na domov pro seniory. Podobně tomu bylo také v Tmani na Berounsku, kde stála ruina zámku. Letos by Senlife měl dokončit také rekonstrukci bývalých lázní v Dobré Vodě u Příbrami a také jedno zcela nové zařízení na místě bývalého brownfieldu v Dolních Břežanech. Společnost chce uvést na trh jeden nový domov každý rok. Už teď je v plánu například rekonstrukce zámku v Mladé Vožici na Táborsku.