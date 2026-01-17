Jak vyzrát na kolony? Byt na vlaku může vyjít překvapivě levně aneb do centra za 15 minut
- Využití příměstských vlaků zásadně zkracuje dojezdové časy do centra.
- Blízkost k železničním stanicím vytváří na trhu nemovitostí cenovou prémii.
- Byty za Prahou na rychlém vlakovém spojení přesto nemusejí být drahé.
Znáte to: auta stojí, vlaky jedou. Nejde přitom tak docela o ajznboňáckou romantizaci reality nebo otevřený manifest podpory dopravní politice pražského magistrátu. Taková je jednoduše častá každodenní realita. Osobně věřím, že hodina až dvě denně strávené v tichu a soukromí svého vozu „zaparkovaného“ v koloně je pro mnohé vrcholem denního relaxu a způsobem, jak ze sebe setřást stres z práce a rodiny. Což se, ruku na srdce, v sociálním závalu městské hromadné dopravy ne vždy podaří.
Nicméně v řadě případů znamená jedoucí vlak časovou úsporu. V dávných dobách se povídalo, že čas znamená peníze. Ostatně zkrácení doby potřebné k dojezdu do práce z hodiny na polovinu vám při osmihodinové pracovní době zhruba o dvanáct procent zvýší reálnou mzdu. Z Roztok u Prahy se tak například v pátek v poledne dostanete k pražskému Masarykovu nádraží prakticky bez kolon za půl hodiny. Vlak tuto trasu projede za 16 minut.
Obdobná je úspora na všech směrech z Prahy a do ní, kde často i v neuvěřitelně krátkých intervalech pravidelně pendlují příměstské vlaky. Vlak bývá navíc často nejefektivnějším způsobem dopravy i v rámci hlavního města. Nic není samozřejmě zadarmo. Vlak má svou hodnotu, která se materializuje, a to v cenách bytů ve vlakem komfortně obsluhovaných lokalitách. Není možné tvrdit, že poloha místa na „efektivním“ vlaku vysvětluje ze sta procent realitní prémii takové lokality. Může ale být jejím významným faktorem. Jak silným, naznačují nejtvrdší data, která lze k této problematice sehnat.
Podíváme se na to, na které vlakové stanici v Praze je nejlevnější bydlení a jak se ceny mění, vyjedeme-li na dráze kousek za město. Právě Roztoky u Prahy patří s cenovkou 123 tisíc korun za metr bytu mezi prémiové mimopražské lokality. Byty kolem celé řady mimopražských vlakových stanic jsou přitom zároveň v cenách za metr mnohdy výrazně dražší než v metropoli. Existují ale i takové, kde jste vlakem na pražském hlavním nádraží prakticky za stejnou dobu, zato metr čtvereční je tam téměř o třetinu levnější. Takže: kupme si celodenní lístek na vlak a pojďme cestovat! I kdyby z toho nakonec nic nebylo, užijeme si několik hezkých výletů.
