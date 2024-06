Jedna ze zásadních otázek, které si lidé od pradávna pokládají, zní zhruba takto: Čím se liší smolaři od úspěšných lidí? Přece to nemůže být jen opakující se dílo náhody, musí za tím být nějaká vlastnost, schopnost. Nebo nějaký zvláštní druh intuice? A co je tím skutečným „gros“ nemilosrdně selektujícím lidi do dvou protichůdných skupin? Rozdíl v chování obou táborů přitom prakticky není na první pohled viditelný. Smolaři i úspěšní lidé dělají prakticky ty samé věci. Často ale platí, že v různém okamžiku. Zásadní rozdíl je jednoduše v načasování.