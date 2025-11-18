Do Česka vstupuje společnost jednoho z nejbohatších Slováků. Do Vysočan s sebou vede světového urbanistu
Česko se má stát pro slovenskou developerskou společnost Corwin klíčovým trhem. Startuje zde s projektem Dvory v pražských Vysočanech, který by měl být hotový do deseti let. V minulosti spolupracovala mimo jiné se společností Hartenberg ze svěřenského fondu Andreje Babiše.
Developer vznikl na Slovensku, postupně se ale přesunul také do Slovinska, respektive přímo do Lublaně, kde je nyní Corwin jedním z nejvýznamnějších hráčů trhu. Teď chce společnost jednoho z nejbohatších Slováků Mariána Hlavačky dobýt také český trh. Praha má být do budoucna pro společnost klíčovým trhem, snad i proto, že česká metropole má pořád mnoho brownfieldů, na kterých se dá stavět. V příštích dvaceti letech by se navíc do Prahy mělo nastěhovat bezmála půl milionu nových obyvatel. Stavět nyní začíná Corwin ve Vysočanech.
Zajímavá je developerská společnost tím, s kým spolupracuje. Na svojí straně má totiž snad nejznámějšího urbanistu světa: Jan Gehl proměnil města po celém světě, včetně rodné Kodaně, New Yorku, Londýna, Sydney, ale také Moskvy. Před pár lety chtěla jeho služeb využít také Praha. Tehdejší primátorka Adriana Krnáčová jej přizvala, aby navrhl změnu pražské magistrály. Na projekt ale nakonec nedošlo.
Nyní má Gehl Prahu na svém rýsovacím prkně podruhé, a to právě ve spolupráci s Corwinem. Pro něj navrhl v pražských Vysočanech urbanismus nové čtvrti. V tuzemsku se pak k týmu přidala také kancelář architektonického studia OVA. Projekt za několik miliard chce na trh dodat až tisícovku bytů, kanceláře, novou občanskou vybavenost a velkoryse pojatý veřejný prostor. Vypadat bude podle Gehlova pravidla: města jsou pro lidi, ne pro auta.
Už se koplo do země
Projekt bude lemovat kolejiště, ostatně kousek odtud je nádraží Praha - Libeň. Z druhé strany ulice K Žižkovu. V místě už jsou nyní vidět stroje, staví se první etapa projektu s dvěma stovkami bytů, šesti tisíci metry čtverečních kanceláří a prostorem pro obchody a služby. Projekt tak počítá s aktivním parterem, který sem přitáhne lidi.
„Jan Gehl říká o modernismu, že je to styl prázdných domů a že je potřeba se vrátit k blokové zástavbě. Taková bude i ve Vysočanech,“ líčí architekt Štěpán Valouch. Studio se vydalo cestou polootevřených bloků, ve kterých se budou nacházet dvory s různými funkcemi. Vzniknou tu nové ulice, které by měly sloužit převážně lidem, auta tu budou zajíždět do podzemních garáží.
Jednotlivým domům vtiskli architekti vlastní charakter pro lepší orientaci v prostoru, zároveň by mělo dojít k obnově historické budovy, která tu zůstala po někdejší pražírně. Vznikne v ní lokální cenrum a budou se tady konat například trhy. Počítá se také s velkou mírou zelených řešení. Na střechách by tak měla být zeleň i fotovoltaika, je zde navržený systém hospodaření s dešťovou vodou, která bude skrze střechy proudit do akumulačních nádrží a bude se pak používat na zalévání zahrad.
Hotovo by ve Vysočanech mělo být v příštích osmi až deseti letech a Valouch věří, že se stane důležitým lokálním centrem.
Zkušený developer, ale poprvé v Česku
Na trhu je firma Corwin už patnáct let. Dvory jsou prvním projektem developerské společnosti v Česku, kde do budoucna počítá s mnoha dalšími. Konkrétní lokality ale zatím na stole nejsou. Ve třech zemích, kde nyní firma působí, má developer připravené projekty za 2,2 miliardy eur, což je více než 55 miliard korun.
Až dosud působila společnost hlavně v Bratislavě a v Lublani. Celkem realizovala přes pět tisíc bytů a osmdesát tisíc metrů čtverečních administrativních ploch, mezi nimi například oceňovaný projekt Blumental residence v Bratislavě nebo revitalizace brownfieldu Palma v Ljubljani.
V minulosti Corwin spolupracoval mimo jiné také se společností Hartenberg, která spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše. Ta koupila poloviční podíly některých projektů Corwinu za stovky milionů.