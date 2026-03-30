KKCG dokončila luxusní vily v Šárce. Projekt za 650 milionů si přebírají noví majitelé
- KKCG Real Estate dokončila projekt top’rezidence Jenerálka s 14 vilami v Praze 6.
- Investice dosáhla zhruba 650 milionů korun a většina domů už má kupce.
- Projekt cílí na nízkoenergetické bydlení v zeleni s dostupností do centra Prahy.
V pražské Tiché Šárce v šesté městské části dokončila developerská společnost KKCG Real Estate 14 vil v projektu top’rezidence Jenerálka. Společnost v únoru získala na projekt kolaudaci a nyní domy předává novým majitelům, sdělila mediální zástupkině firmy Martina Jašková.
Většina nemovitostí má svého kupce, celková investice dosáhla přibližně 650 milionů korun.
Projekt vznikl nedaleko Hanspaulky v blízkosti Šáreckého údolí. Podle developera má spojovat bydlení v zeleni s dobrou dostupností do centra Prahy. Součástí výstavby byla také nová ulice. Architektonický návrh většiny domů připravil pražský ateliér Abtsmolen, jednu z vil navrhlo studio Chybik + Kristof Architekti.
Vily jsou navrženy jako nízkoenergetické a vybavené technologiemi, jako je řízené větrání s rekuperací nebo stropní vytápění a chlazení. Součástí je i centrální systém pro ovládání technologií v domě. Každý dům má vlastní zahradu a terasu.
Projekt navazuje na dřívější rezidenční výstavbu top’rezidence Šárecké údolí, kterou KKCG Real Estate Group realizovala ve stejné lokalitě.
KKCG Real Estate je součástí investiční skupiny KKCG. Firma vznikla v roce 2012 a zaměřuje se na rezidenční i komerční development, výstavbu a správu nemovitostí. Skupina KKCG působí také v oblasti energetiky, technologií nebo loterií a her. Ve svých portfoliových firmách zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve 41 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.