Zaměstnanci Twitteru: nemůžeme se vrátit do kanceláří v Dublinu | E15.cz

Ceny bytů v irském Dublinu překonaly dosavadní vrchol z roku 2007. Pro evropské zaměstnance Twitteru, kterým nedávno Elon Musk nařídil návrat do kanceláří, je to důvodem k hlasitému skřípání zuby. Chronicky nedostatečná nabídka na bytovém trhu v Dublinu ale začíná být problémem i pro další technologické obry, kteří si irskou metropoli oblíbili jako svou evropskou základnu.

Před nedávným personálním zemětřesením měla dublinská pobočka Twitteru přibližně 500 zaměstnanců, píše agentura Bloomberg. Mnoho z těch zaměstnanců, kteří zůstali, nyní hledají cestu, jak vyhovět požadavku svého nového chlebodárce Elona Muska – vrátit se fyzicky do kanceláří. Zatímco dosud práce pro Twitter jen zřídkakdy znamenala nutnost návštěvy v kancelářích firmy, nyní se musí mnozí evropští zaměstnanci narychlo rozhlížet po realitním trhu v Dublinu a okolí, aby dokázali Muskovo nařízení uvést v život.

Trh je to přitom značně probraný a ceny jsou vysoké. „Nařízení přichází uprostřed bytové krize, o níž Musk nemá vůbec ponětí, a je prakticky nemožné se tak rychle přestěhovat do Dublinu,“ reagoval na nařízení na Twitteru jeden ze zaměstnanců firmy, která pracuje pro sociální síť, kterého se povinný návrat do kanceláře podle jeho slov také týká.

Musk následně uvedl, že návrat do kanceláře nebude povinný paušálně. „Každý, kdo může být v kanceláři, by tam měl být. Pokud to je ale logisticky nemožné nebo máte zásadní osobní důvody, tak zůstat doma je v pohodě,“ napsal na Twitteru. Práce na dálku je podle něj přípustná i v případě, že se manažer dotyčného pracovníky zaručí za kvalitu zaměstnancovy práce. Musk dodal, že stejná pravidla platí i v dalších jím řízených společnostech, tedy v Tesle a SpaceX.

Nářky zaměstnanců Twitteru zdůrazňují bytovou krizi, kterou Dublin dlouhodobě prochází. Díky příznivé daňové politice do města přestěhovala své sídlo či evropskou pobočku řada globálních společnosti, které s sebou přivedly tisíce zaměstnanců. To během pandemie, kdy mnozí zaměstnanci pracovali na dálku, nepředstavovalo problém. S tím, jak se ale nyní společnosti snaží dostat zaměstnance zpět do kanceláří, začíná být nedostatek bytů v Dublinu úzkým hrdlem.

„I pokud máte na nájem dostatek prostředků, stejně si nemůžete nic pronajmout,“ popsal pro Bloomberg situaci v Dublinu Stephen Kinsella, profesor ekonomie na univerzitě v Limmericku. Podle něj jde o systémové riziko.

V polovině listopadu bylo na populárním realitním webu daft.ie k dispozici pouhých 1200 nabídek nemovitostí k pronájmu, a to v celém Irsku. 1. srpna to bylo pouze 700 nabídek, což je pětina dlouhodobého průměru z let 2015 až 2019. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná cena měsíčního nájmu meziročně o 12,6 procenta na 1618 eur, což je nejvyšší meziroční skok přinejmenším od roku 2005. Meziročně se také zvýšil počet majitelů, kteří své nemovitosti stáhli z trhu. Zatímco hodnoty nemovitostí rostou, výši nájmů omezují cenové stropy a navíc v Irsku platí, že úrokové sazby u hypoték na nemovitosti určené k pronájmu jsou vyšší, než kdyby šlo o dům či byt k vlastnímu bydlení.

Z(a)tracená čísla – Pronájmy bytů:

Jistou úlevu pro realitní trh by mohlo znamenat nynější propouštění v technologickém sektoru, který stojí za zhruba šesti procenty pracovních míst v Irsku. V případě Twitteru dosud vláda obdržela informaci o 140 zrušených pracovních místech, oznámil v pátek irský premiér Leo Varadkar. Podle personalistů se ale takový efekt nemusí dostavit. Zaměstnavatelé totiž při najímání nových pracovníků ve stále větší míře dávají přednost těm, kteří jsou ochotni pracovat i v kanceláři, říká Robert MacGoilla Phadraigi z irské personální agentury Sigmar Recruitment.