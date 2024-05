Na jihu Moravy sedíme na diamantu. Jeho hodnotu musíme zvyšovat, říká developer Volařík

Jestli jste dosud nenavštívili Mikulov, je nejvyšší čas. Jen tak totiž dokážete za pár let posoudit, v co se proměnily vize a plány, které má s městem pod Svatým kopečkem u hranic s Rakouskem Mike Volařík. Muž, jehož příjmení evokuje vůni a chuť šťavnatých hroznů zrajících na místních viničních tratích, které se díky umu vinaře proměňují ve víno. On však svoje místo vidí jinde než na vinicích...

U zrodu vinařské tradice v rodině Volaříků stál Leopold, Mikeův dědeček, jenž po roce 1945 začal obhospodařovat pole a vinohrad v Dolních Dunajovicích. A pracoval by na nich i dál, kdyby do polí, sadů a vinic nevstoupila kolektivizace. Dlouhé desítky let pak trvalo, než nadešel čas pro návrat rodinných firem k hospodaření. Zástupce nejmladší generace rodiny Volaříků Mike se však rozhodl jít vlastní cestou a svoji stopu na tváři Mikulova zanechat ve zcela jiném oboru.

„To, že Mikulov je neuvěřitelně krásné město, které navíc leží na úžasném místě, jsem si uvědomoval už jako školák, kdy jsem odtud téměř víkend co víkend jezdil na kole k babičce do Dolních Dunajovic,“ vrací se ve vzpomínkách do svých klukovských let dnes čtyřiačtyřicetiletý Mike Volařík. A dodává, že jako podnikatel začal velmi brzy vnímat i jedinečnost města spočívající ve strategické poloze. Nachází se totiž na křižovatce cest spojujících Brno, Vídeň a Bratislavu, ve spádové oblasti městských aglomerací se zhruba třemi miliony obyvatel. „Ale nejde jenom o Mikulov. Celý region má z pohledu turistiky obrovský potenciál. Když vidím tu nádheru, kterou v přírodě, historii i architektuře na jihu Moravy máme, je mi jasné, že sedíme na diamantu. Ale často se o něj neumíme pořádně postarat, zušlechťovat ho, zvyšovat jeho hodnotu. A to bych chtěl v Mikulově změnit,“ říká Volařík.

Cesty za inspirací. Před víc než patnácti lety Mike Volařík, majitel prosperující firmy Bottling Printing, převzal tehdy tříhvězdičkový hotel Eliška v centru města a za provozu se pustil do jeho kompletní přestavby včetně vybudování hotelového wellness. Trvalo to sice o něco déle, než původně předpokládal, protože plány na jeho výslednou podobu postupně vylepšoval. V momentě, kdy byl hotel hotový, zasáhla do jeho provozu epidemie koronaviru. I přes lockdowny se ale hotelu podařilo toto období přečkat s uspokojivými výsledky a následně naplno využít návratu turistů a prosperovat.

Dnes už čtyřhvězdičkový Wellness & Wine hotel Volarik, stojící v bezprostředním sousedství zámeckého areálu, svým hostům gastronomií a poskytovanými službami ještě umocňuje již tak silný zážitek z genia loci jihomoravského Mikulova. Bezmála osmitisícového města, jehož historie se počala psát už na počátku 12. století. Místa, odkud se po jedné z nejstarších tuzemských křížových cest na Svatý kopeček každoročně vydávají statisíce turistů.