Vedle zámku Veleslavín vzniknou desítky rodinných domů. Developeři sází na patriotismus místních
- Na brownfieldu na pražském Veleslavíně vznikne nový projekt složený z rodinných a bytových domů.
- Staví ho EPD Group společně s Pentou Real Estate.
- Do projektu vloží 2,2 miliardy korun.
Investiční společnost Penta se v Česku se svými projekty soustředí především do centra metropole a do jejího nejbližšího okolí. Jádro tvoří Masarykovo nádraží, odkud se šíří na Florenc či na Žižkov. Občas se ale pustí do projektu, který je v širším centru, nově třeba ve Veleslavíně na Praze 6.
Penta tu staví nový projekt spolu s EPD Group Radka Pokorného, se kterým nedaleko odsud postavila soubor bytových domů Maison Ořechovka. Ve Veleslavíně přitom půjde jen o dva bytové domy, zbytek budou tvořit rodinné domy. V červnu je chce pustit do prodeje.
„Veleslavín poskytuje nádherné rodinné bydlení, řadové domky jsou navíc ideální například pro ty, kteří nechtějí opustit Prahu 6, ale zároveň chtějí bydlet v domě se zahradou,“ vylíčil pro e15 šéf Penta Real Estate David Musil.
Hotovo bude v roce 2028
Společnost Marka Dospivy do projektu vstoupila loni, v době, kdy měla plánovaná výstavba nepravomocné územní rozhodnutí. Pentě se pak podařilo dotáhnout stavební povolení. Domy vzniknou v sousedství zámku Veleslavín. Pozemek na jedné straně sousedí s železniční tratí, na jihu ho lemuje ulice Nad Hradním Potokem. Dříve se tu nacházela teplárna. Na brownfieldu už došlo k demolici původních staveb, ty nové by měly být hotové v roce 2028. Celková investice do projektu činí 2,2 miliardy korun.
Dva bytové domy budou mít pět až šest pater. Architekti z ateliéru Schindler Seko je umístili do nejnižší úrovně území, aby nenarušovaly výhledy do okolí. Suterén budov bude určený pro parkování, na střechách bude vysázená zeleň, která zlepší mikroklima okolí. Celkem by tu mělo vzniknout 114 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 4+kk. Podél jižní hranice pozemku pak vznikne sedmadvacet řadových rodinných domů. Vzniknout by tu mělo také veřejné prostranství s komunitními plochami, ohništěm nebo hřištěm.
„Chtěli jsme na místě vytvořit kvalitní rezidenční soubor, který bude reagovat na charakter lokality i její budoucí rozvoj,“ uvádí Pokorný. Ten by měl v budoucnu těžit zejména z přítomnosti železnice na letiště, která se aktuálně staví a která počítá s jednou stanicí také na Veleslavíně. Částečně by měla vést v tunelech, nad nimi vznikne v lokalitě cyklostezka.