Praha kupuje zámek Veleslavín. Po sérii neúspěšných dražeb cena klesla o stovky milionů
- Praha schválila odkup zámku Veleslavín od státu za 210 milionů korun.
- Areál o rozloze tří hektarů město svěří Praze 6, která plánuje nákladnou revitalizaci.
- Historický objekt by měl v budoucnu sloužit městské části i soukromým partnerům.
Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 210 milionů korun. Záměr dnes schválili radní. Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve ale odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Po opakovaných neúspěšných dražbách klesla z původních 580 milionů korun na současnou částku. O finálním rozhodnutí budou ještě hlasovat zastupitelé.
Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Praze 6, která má nemovitost od státu už nyní ve výpůjčce. Její zástupci už dříve uvedli, že městská část je připravená areál převzít a ve spolupráci se soukromými partnery zajistit jeho nákladnou revitalizaci. Podle odhadů má vyjít na 1,5 až dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům ze školství či pohostinství.
Deset aukcí nepomohlo
ÚZSVM se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti zatím uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.
Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.