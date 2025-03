Pražský zámek Veleslavín se nepodařilo prodat ani na čtvrtý pokus

Pražský zámek Veleslavín se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nepodařilo prodat ani na čtvrtý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 357 milionů korun se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Vyplývá to z dražebního webu, podle kterého nikdo ve stanoveném termínu nesložil požadovanou kauci 15 milionů korun. ÚZSVM v tiskové zprávě uvedl, že co nejdříve vyhlásí nové kolo dražby.