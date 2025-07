Lídři Spojených států a Evropské unie uzavřeli v neděli večer obchodní dohodu, která je velmi nerovná. Mimořádně výhodná pro Spojené státy a nevýhodná pro Evropu. Pro Washington se podmínky ve srovnání s dobou před nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu výrazně zlepšují. Pro Evropu zhoršují. Firmy ze zemí Evropské unie zaplatí při obchodu za většinu zboží včetně automobilů clo 15 procent. Americké budou platit při vstupu na evropský trh nulu.

Dohodu ohlásili americký prezident a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová z Trumpova golfového hřiště v Trunberry v jižním Skotsku. Žádný písemný dokument zatím není k dispozici. Při hodnocení se dá vycházet jen z toho, co při společném prohlášení oba politici řekli, a později doplnili členové jejich delegací. Trumpa doprovázel mimo jiné ministr obchod Howard Lutnick.

Skvělý deal pro Ameriku

Na straně Evropské unie je clo 15 procent na většinu zboží včetně aut. Otázkou zůstává ostře diskutovaná farmacie, o které předsedkyně Evropské komise prohlašuje, že v dohodě je. Zatímco Trump tvrdí, že bude stejně jako v případě ostatních zemí řešená samostastně.

Evropská unie se také zavázala, že nakoupí od Američanů plyn. Další energie za 750 miliard dolarů. Za 250 miliard dolarů v každém z následujících tří let. Vedle toho také von der Leynová prohlásila, že evropské firmy investují v Americe 600 miliard dolarů. A Trump dodal, že také nakoupí výrazné množství amerických zbraní. To přirozeně vychází z nového závazku zemí Severoatlantické aliance investovat pět procent HDP do obrany.

Trump naopak ohlásil, že americké firmy budou při vstupu na trh Evropské unie platit nulové clo. Dosud to bylo v průměru 2,5 procenta. Například u osobních aut ale 10 procent. Kromě toho upozornil, že se výrazně uvolní trh pro zemědělské produkty. A Howard Lutnick na sítí X dodal, že „Evropská unie bude poprvé kompletně akceptovat naše standardy u automobilů“. A jásal na tím, že Trump otevřel největší trh na světě.

Tohle jsou fakta. V hrubých obrysech. Na detaily si budeme muset počkat. Z toho, co víme, je ale zřejmé, že je to mimořádně výhodný obchod pro Ameriku. Není divu, že je Trump nadšený a jásá. Je to kompletně volný přístup na trh Evropské unie bez cla. A závazky Evropy, že bude masivně nakupovat americké zboží a investovat tam. Víc už si Trump asi ani nemohl přát.

Šestkrát vyšší cla než před Trumpem

Pro evropské firmy těch 15 procent naopak znamená zvýšení cla na šestinásobek v porovnání s dobou před nástupem Donalda Trumpa. Clo bylo v průměru 2,5 procenta. Tato sazba platila i například u aut. Evropská unie je největší dovozcem do USA. Na celkovém importu do největší ekonomiky světa se podílí z 20,2 procenta podle aktuálních údajů amerického Census Bureau. To je zboží za 303 miliard dolarů. Pokud se obchod na této úrovni udrží i s novými cly, získá jen z evropského zboží americký rozpočet 45 miliard dolarů.

Někteří evropští politici jako německý kancléř Fridrich Merz nebo italská premiérka Georgia Meloniová už von der Leyenovou za deal pochválili. Je podle nich „udržitelný“ a přináší stabilitu.

Všechno je věc očekávání a otázka, s čím srovnáváte. V porovnání se současnými cly na úrovni 12,5 procenta na většinu zboží, ale 27,5 procenta u aut, hliníku nebo oceli, může dohoda vypadat jako příjemná úleva od neustálé nejistoty, jak budou cla vysoká. Ta nejistota vždy škodí nejvíc. Jako úplná úleva a výsledek dobrého vyjednávání to může vypadat ve srovnání s dodatečnými 30 procenty, kterými Donald Trump hrozil Evropě od prvního srpna.

Nešlo vyjednat víc

Evropští politici defenzivně ohlašují, že nešlo vyjednat víc. A Ursula von der Leynová přímo před kamerami při společném prohlášení s Trumpem řekla, že „evropské obchodní přebytky je potřeba řešit“.

Ten obchod je pro Evropu mimořádně nevýhodný. Je ale dobře, že si udržela pozici zastánce volného obchodu, a dodržela slib o nulových sazbách, které skutečně Trumpovi dala. A nepustila se do nesmyslných obchodních válek. Je to pozice, z níž se dá v budoucnu elegantně vyjednávat o uvolnění obchodu i na druhé straně Atlantiku.

Tento deal ukázal, jak má vždy navrch ten, kdo je méně závislý. Donald Trump musel výrazně ustoupit Číně, protože mu americký byznys velmi tvrdě připomněl, že Washington už je na Pekingu závislý víc. V evropském případě platí přesný opak. Proto obchodní dohoda vypadá takhle.

Na „Americe“ jsme totiž závislí technologicky, bezpečnostně i obchodně. Těch oborů, kde má Evropa navrch, je minimum. Částečně je to jen ta ostře diskutovaná farmacie, o níž se ještě bude tvrdě jednat.

Tato nerovná dohoda je v současném stavu Evropy nejspíš skutečně maximum možného. Lepší podmínky nebudeme schopni uzavírat do chvíle, než budeme schopni s USA držet krok. A budeme pro ni rovným partnerem. Ne tím závislým.

