Telefonní ústředny jako zlatý důl pro developery. Prémiové bydlení místo drátů vznikne i v Praze 1
- Telefonní ústředny vznikaly na parcelách, které jsou z dnešního pohledu lukrativní.
- Na místě někdejší těšnovské ústředny začne letos v létě stavět Penta bytový projekt.
- V Praze 3 se společnost PSN rozhodla někdejší telefonní ústřednu přestavět na bytovku.
Někdejší telefonní ústředny jsou u developerů v kurzu. Složitý proces propojování lidí na různých místech se díky technologii posunul. A tak zatímco dřív pro infrastrukturu vznikaly obrovské domy, dnes jde o otázku jedné skříně nebo dokonce virtuálního prostředí. Developeři si tak nyní všímají pozemků, na kterých tyto budovy stály. Dnes jde o lukrativní parcely. Na jednom z takových pozemků bude stavět také Penta.
Společnost Marka Dospivy získala stavební povolení na projekt na místě někdejší Automatické telefonní ústředny na Těšnově. Nově tu chystá prémiové bydlení. Zpráva přišla shodou okolností den poté, co jiná developerská společnost oznámila záměr, který se týká další telefonní ústředny, tentokrát na pražském Žižkově.
PSN se rozhodla jít cestou rekonstrukce historické budovy městské telefonní ústředny z dvacátých let minulého století ve Fibichově ulici. Tu postupně nahradila nová telefonní ústředna, která vznikla v sedmdesátých letech nedaleko v Olšanské. Pro brutalistický styl se jí přezdívalo Mordor. Tento dům šel stejně jako ústředna na Těšnově k zemi, na jeho místě chce Central Group postavit bytový projekt podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Nový projekt nahradil rovněž automatickou telefonní ústřednu v Dejvicích ve stylu brutalismu a high tech, jejímž autorem byl kromě dalších Václav Aulický, autor žižkovské televizní věže.
Místo telefonů prémiové bydlení
Co se týče projektu na Těšnově, původní majitel plánoval na pozemku postavit kanceláře, když pak ale plac koupila Penta, rozhodla se prémiovou adresu ponechat pro bydlení. Rezidenční projekt za 1,1 miliardy korun v Petrské ulici se začne stavět letos v létě.
Prahu 1 trápí dlouhodobý odliv obyvatel, v části kolem Petrského náměstí se ale stále bydlí. Je to ostrůvek v rozbouřeném moři plném turistů, jehož hranici tvoří Revoluční ulice. Turisté míří na druhou stranu, do Dlouhé, zatímco kolem ulic s řemeslnými názvy je stále relativní klid. Právě do této části Prahy umístila investiční společnost svůj nejnovější projekt.
Původní funkcionalistická budova s plastikou vytáčecího číselníku začali bourat letos v létě. Na jejím místě vznikne nový dům od architektonického studia Pantograph, jehož úkolem bylo novostavbu citlivě zasadit do kontextu ostatních budov v ulici. Uvnitř bude osmdesátka luxusních bytů. „Chceme tímto projektem alespoň částečně vrátit trvalé bydlení do jedné z nejstarších a nejkvalitnějších pražských čtvrtí,“ uvádí šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek.
Byty, garáže i parter
Architektonické studio z Bratislavy se svým návrhem inspirovalo pražským kubismem, strukturou říčních teras Poříčí a historickými parcelami v samotné Petrské ulici. Ještě před ústřednou stály na pozemku tři domy.
Kromě bytů tu vznikne i parter se dvěma obchodními jednotkami, jejichž cílem je ulici oživit. Součástí bydlení by měly být také podzemní garáže. Objekt využívá moderní technologie, vzniknou tu geotermální vrty a tepelná čerpadla, která mají přispět ke snížení energetické náročnosti domu.
Roli hraje v nové výstavbě také vnitroblok. Má fungovat jako zahrada pro obyvatele domu, která navazuje na tradici klášterních zahrad, jež byly v této části města hojně zastoupené. K proměně vnitrobloku si Penta přizvala atelier Ferdinanda Lefflera Flera. Hotovo by v Petrské mělo být v roce 2028.
Zmínit stojí za to novostavbu na Těšnově v kontextu dalších letošních plánů společnosti. Je totiž jedním z mnoha projektů, do kterých se Penta pouští. Letos bude mít ve výstavbě celkem deset novostaveb v hodnotě překračující dvacet miliard korun. Jedním z nich je projekt Vinohradská 8, jenž vyroste na místě původního Transgasu. Penta na projektu pracuje s PSN a stavební povolení obdržela rovněž letos v dubnu.