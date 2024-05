Známá věž někdejší telekomunikační budovy na pražském Žižkově se začátkem roku poroučela k zemi a developer Central Group nyní přichází s podobou nové čtvrti, která v areálu vznikne. Namísto ostrých hran Mordoru, jak se věži kvůli podobnosti se sídlem zla ve filmové sérii Pán prstenů přezdívalo, nastupují vlny. Návrh musela architektka Eva Jiřičná posledních pět let předělávat, její původní projekt se třemi stometrovými mrakodrapy, jež by významně zasáhly do paronamatu Prahy, odmítlo mimo jiné UNESCO. Developer počítá jen s jednou dominantní osmdesátimetrovou budovou doplněnou nižší zástavbou.