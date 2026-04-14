Honosná telefonní ústředna na Žižkově se promění v prémiové nájemní byty. PSN tu začne stavět brzy
Stará městská telefonní ústředna na pražském Žižkově je mohutnou stavbou, která je pravidelně vidět v pražském panoramatu pod žižkovskou věží a nad kostelem svatého Prokopa. Budova z dvacátých let minulého století ve stylu art deco se promění v prémiové nájemní bydlení v režii developerské společnosti PSN.
Ještě jako telefonní ústředna patřila svého času k nejmodernějším na světě. Když se pak na Žižkově stavěla v sedmdesátých letech nová Ústřední telekomunikační budova, přezdívaná mimo jiné Mordor, kabely byly taženy v podzemí z Fibichovy ulice až na konec Olšanské. Obětí se stalo Olšanské náměstí – práce totiž nenávratně narušily statiku jeho domů, které musely být zbourány. V roce 2024 šla k zemi i zmíněná nová ústředna, jediné, co se zachovalo, je tak původní telekomunikační budova se dvěma šestipatrovými věžemi.
Stará městská telefonní ústředna je prázdná od roku 2010, nový život jí nyní vdechne developerská společnost, která shodou okolností na Žižkově sídlí. „Budova, která kdysi spojovala Prahu se světem, začne znovu spojovat lidi,“ uvádí investor. Rekonstrukci domu chce zahájit už letos v létě, cílem je vytvořit zde byty a také aktivní parter.
Vizuál zůstane, vnitřní uspořádání bude nové
Projekt architekta Jakuba Ciglera respektuje původní budovu, zachovává ji, měnit se bude hlavně zevnitř, aby mohla sloužit nové funkci. „Domy, jako je tento, nemají být kulisou, ale místem, kam se chodí. Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu, která má charakter i dlouhodobou hodnotu,“ uvádí šéf developmentu PSN Štěpán Smrčka.
Objekt bude těžit mimo jiné z lokality, ve které se nachází. Je na pomezí Žižkova a Vinohrad, kousek je to odsud na náměstí Jiřího z Poděbrad i ke zmiňované žižkovské věži. Uvnitř se bude nově nacházet 116 bytových jednotek s různými dispozicemi. Má jít nicméně o prémiový nájem, kdy součástí projektu bude recepce, různé osobní služby, vznikne tu wellness a fitness. Nahoře vznikne sdílená střešní terasa. V parteru vzniknou nové prostory určené gastronomii. Hotovo by na Žižkově mělo být v roce 2028.
PSN na Žižkově rekonstruovala také tři městské domy o kus dál z kopce, na Seifertově ulici. Do jednoho z nich umístila své sídlo. Domy se zrekonstruovaly, přibyly jednopodlažní nástavby, dolní byty získaly předzahrádky a vznikly tu nové výtahové šachty. Developer pracuje také na konverzi areálu Koh-i-noor ve Vršovicích nebo na proměně areálu v Brně.