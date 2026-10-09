Tykač rozšiřuje své realitní impérium. V krajském městě její TKC Group ovládla hektar pozemků
- Další expanze realitního byznysu Ivany Tykač.
- V Hradci Králové od aktérů kauzy z 90. let koupila rozsáhlé pozemky.
- Místo, které dnes využívají jen firmy, má v budoucnu sloužit i pro bydlení.
Společensky čím dál aktivnější realitní podnikatelka si připsala další nemovitostní akvizici. Ivana Tykač pořídila soubor pozemků a budov v širším centru Hradce Králové. Do portfolia své skupiny TKC Group tak získala téměř celou jednu stranu bloku třípodlažních domů a k tomu téměř celý vnitroblok, který dnes vyplňují průmyslové budovy. Celková rozloha získaných pozemků činí přibližně jeden hektar.
Nemovitosti v ulici Škroupova blízko Masarykova náměstí dnes slouží ke komerčním účelům. V uliční části se firmám pronajímají kancelářské prostory, například České podnikatelské pojišťovně. Ve vnitrobloku jsou prostory i pro průmyslové firmy.
Opět cílí na bydlení
TKC Group nyní jedná s městem o přeměně části území na bydlení. Takový záměr by odpovídal dosavadnímu zaměření skupiny, která se v developmentu věnovala výhradně rezidenčním projektům. Územní plán přitom umožňuje bydlení nejen v uliční části, ale i v rozlehlém vnitrobloku.
„V rámci divize developmentu nyní řešíme různé možnosti rozvoje území. Zatím jsme ale stále na začátku,“ říká šéf společnosti Jan Bednář. Velikost transakce nekomentoval.
Prodávajícím je společnost Anexima tří podnikatelů Petra Šrejtra, Jiřího Šámala a Miroslava Hálka. První dva podnikají v distribuci leteckých motorů prostřednictvím společnosti Teveso. Minulost Šrejtra a Hálka však poznamenala i jedna z největších tuzemských kauz tunelování investičních fondů Trend a Mercia. V letech 2008 a 2009 jim soud opakovaně uložil nepodmíněné tresty vězení, rozsudky však byly zrušeny. Při třetím projednávání v roce 2012 byl Šrejtr obžaloby zproštěn, zatímco Hálek dostal nepravomocný dvouletý trest. Trestní stíhání následně zastavila amnestie prezidenta Václava Klause v roce 2013.
S Hálkem souvisí také čerstvá kauza kolem obchodu s teplickými pozemky, kterou ve středu popsal Deník N. Firma kandidáta na pražského primátora Tomáše Portlíka je podle deníku v roce 2005 koupila výhodně za tři miliony korun, pčičemž peníze následně skončily u Hálkovy manželky. Soud, který transakci řešil, však nakonec uznal Portlíkovu dobrou víru.
Bednář k tomu dodává, že se reputačního rizika nebojí. S původními majiteli se TKC Group podle Bednáře nikdy nesetkala a o možnosti akvizice se dozvěděla od partnerské kanceláře. Před transakcí navíc provedla hloubkovou prověrku, která žádná rizika neodhalila.
TKC Group dnes spravuje 191 prémiových bytových jednotek s celkovou plochou 44 tisíc metrů čtverečních. Kromě pronájmů se zabývá také developmentem, přičemž středobodem tohoto podnikání je pražský Braník. Například loni od investiční skupiny Vertue Miloše Krejníka koupila balík nemovitostí v samotném centru této lokality, přímo naproti Dominikánskému dvoru. Součástí transakce byl nejen bytový dům, ale i okolní pozemky připravené k výstavbě. V lednu redakce e15 také zjistila, že získala torzo vily na Vinohradech.
Realitní podnikatelka se také čím dál častěji věnuje veřejnému dění. V roce 2023 založila think-tank Solvo, který se zabývá společenským výzkumem. V jeho týmu působí například bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer nebo někdejší politický marketér Andreje Babiše Marek Prchal. Tykač se zároveň dostává blíže k vládní politice. Letos v květnu představila premiérovi Andreji Babišovi návrhy týkající se podpory porodnosti a stala se také členkou Rady vlády pro sport, prevenci a zdraví, které předsedá ministr za Motoristy Boris Šťastný.
Hlavním zdrojem finančních prostředků rodiny Tykačových je uhelný byznys. V Česku Pavel Tykač vlastní zejména významné elektrárny jako Počerady či Chvaletice, mnohem aktivnější už je ale v zahraničí. Majitel fotbalové Slavie se v letošním žebříčku e15 Premium nejbohatších Čechů a Slováků umístil na osmém místě s majetkem převyšujícím 110 miliard korun.