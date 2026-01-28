Aktualizováno: Ivana Tykač koupila slavnou pražskou vilu. Hledá dva až tři obdobně naladěné majitele
- Vilu v roce 2018 napůl zbourala firma AWM, která má vazbu na rodinu Kočkových.
- Dům dlouhá léta chátral a měnil majitele.
- Loni v březnu ji koupila firma Ivany Tykač.
Torzo tohoto domu kdysi bývalo honosnou vilou v unikátním souboru na pražských Vinohradech. Před několika lety ji ale její vlastník začal bez potřebného povolení demolovat. Bourání se podařilo úřadům zastavit, na další osud domu ale už vliv neměly. Ruina tu stojí dosud. Před pár měsíci se ale přeci jen něco změnilo. Vilu dostala do vlastnictví firma podnikatelky a zakladatelky think tanku Solvo Ivany Tykač.
Předloni v lednu to už vypadalo, že je vila zachráněna. Od té doby ale uplynuly dva roky, během kterých se na Vinohradech nic nedělo. Až nyní se dům dostal do rukou společnosti Rezidence Opatovická. Jejím jediným vlastníkem je právě Tykač, jednatelkou pak Eva Dhawan, která je ředitelkou pro privátní aktiva v TKC Family Office, kanceláři, která spravuje rodinný majetek Tykačových. Vlastní ji už od loňského března.
„Dům Na Šafránce je ve výborné dostupné lokalitě, a já věřím že najde dva tři obdobně založené majitele, kteří ocení genia loci a vysokou úroveň zpracování. Tento projekt je radost. Radost z oživování historie. Takový hobby projekt, který baví,“ řekla e15 Tykač.
Z projektu nechce dělat kombinace malých a velkých bytů, ale chce se domluvit pouze s několika dalšími zájemci. „Někdo chce recepci, jiný si myslí, že náklad na ni je tak velký, že se bez recepce zcela určitě obejde. Jde ale i o náklady na pokrytí obyčejné spotřeby energií za společné prostory a tak dále. Prostě střet zájmů. Pak se v takovém projektu nebydlí nejlépe,“ vysvětluje obavu z více spolumajitelů.
„Mám Prahu ráda a obzvlášť obdivuji historické památky. To je také důvod, proč se již desetiletí věnuji především rekonstrukcím starých budov. Baví mne do nich vdechovat nový život. Kolem ruiny Na Šafránce chodíme s naším novozélandským honáckým psem Šimonem na procházky několik let a v čase jsem se do této nemovitosti zakoukala,“ doplnila Tykač.
Demolici se podařilo zastavit
Unikátní vila na pražských Vinohradech byla ještě před pár lety v dobrém stavu. Přesto ji v roce 2018 začal nový vlastník bourat. Šlo o společnost AWM Bohemia CZ. Tehdy ji vlastnila Veronika Hofmanová. Jak ale v roce 2018 informoval deník Blesk, zastupoval ji prokurista Bohumil Ladman. Ten měl pak podle deníku vazby na členy Kočkovy rodiny.
Demolici tehdy ohlásil anonym, následně se na místo vydala tehdejší starostka Prahy 10 Renata Chmelová spolu s památkáři. Důvodem demolice měl být špatný stav nemovitosti, někdejší nájemníci ale už dřív pro e15 uvedli, že to je nesmysl, vila měla dokonce novou střechu.
Bourání se tak nakonec zastavilo. Značná část domu ale byla už tou dobou pryč. Stavební úřad následně zahájil se společností správní řízení, firma dostala pokutu ve výši 300 tisíc korun a měla dům uvést do původního stavu. To se ale nestalo.
Původně dům patřil městské části Praha 10. Ta ji ale v roce 2013 pod vedením starosty Milana Richtera prodala za 16,3 milionu korun dlouholetým nájemníkům, kteří byli sdružení ve společnosti. Ti ho vlastnili jen dva roky, v roce 2015 vilu Na Šafránce prodali provozovateli heren Queens Games. V té době za 29 milionů.
Ani ne za pár měsíců se ale dům prodával znovu, tentokrát už zmiňované AWM Bohemia CZ. Cena transakce byla 11 milionů korun. Odhady přitom upozorňovaly na mnohonásobně vyšší cenu nemovitosti. Jak před pár lety upozornila e15, zajímavostí bylo, že už Queens Games si nechala udělat cenovou nabídku na demolici. Ta byla součástí kupní smlouvy uložené v katastru nemovitostí, když se pak vila prodávala.
Jeden majitel za druhým
V roce 2022 vila opět změnila majitele. Informoval o tom Deník N, podle kterého se majitelkou stala Kristine Faberová, která vilu koupila od AWM Bohemia CZ za 36 milionů korun. Prodala ji za měsíc, v podstatě za dvojnásobek. Údajně se novým vlastníkem stala společnost Vita rosea, která se dnes jmenuje Vila Na Šafránce. Majetkově za ní stojí pražský sběratel a podnikatel Jiří Hečko se společníkem Ivanem Hurníkem. V červenci 2022 pak nový majitel požádal o dodatečné povolení stavby, které ale nebylo vydáno.
Dál informace utichly, vila pak loni v březnu opět změnila vlastníka, na toho současného, tedy společnost Rezidence Opatovická, za kterou stojí Ivana Tykač.
Rondokubistická vila je součástí Kolonie Svoboda, která se nachází v ulicích Hradešínská, Na Šafránce a Chorvatská. Celkem jde o šestnáct rodinných domů a sedmnáct dvojvil z let 1921 až 1924, jejímž autorem je architekt František Albert Libra. Soubor nese prvky českého art deco, poznat ji lze podle výrazných ornamentů na fasádě nebo na plotech.