V Praze opět ubylo městských bytů. Fond se nedaří rozšířit ani při krizi bydlení
Počet bytů ve správě pražského magistrátu a městských částí byl na konci loňského roku 29 836, což oproti roku 2023 znamenalo snížení o pět bytů. Městské části jich spravovaly 22 621 a magistrát 7215. Vyplývá to z aktualizované analýzy městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), kterou v pondělí dostali na stůl městští radní. V předchozích letech městských bytů ubývalo výrazněji, cílem vedení města je jejich počet kvůli bytové krizi naopak navyšovat.
Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení, což v minulosti vedlo k obratu městské politiky směrem k navyšování obecního bytového fondu. To se zatím podle dat nedaří, ale množství městských bytů se významněji nesnižuje. „Ve srovnání s minulostí se téměř zastavil úbytek obecních bytů, protože se zpomalila privatizace a pravidelně dochází k přírůstkům bytů výstavbou či koupěmi,“ stojí v dokumentu.
Například mezi lety 2019 a 2021 klesl počet bytů zhruba o 2000. Autoři analýzy nicméně podotkli, že s ohledem na současný malý počet obecních bytů v metropoli jejich další úbytek ani není příliš reálný. Obecní byty tvoří zhruba 4,1 procenta z celkového fondu v metropoli, na jeden připadá 47 obyvatel. Třetina všech městských bytů se nachází v městských částech Praha 14, Praha 10 a Praha 2.
Ambice vedení města zatím nenaplňuje rozšiřování obecního fondu, od roku 2019 se podle analýzy ročně postaví zhruba 50 až 60 městských bytů. To je oproti avizovaným plánům stále malé množství, magistrátní příspěvková organizace Pražská developerská společnost (PDS) chce podle svých vyjádření na městských pozemcích do roku 2035 postavit až 8000 bytů.
Podle IPR je s ohledem na demografické prognózy v metropoli potřeba stavět kolem 9000 bytů ročně, a to i se započítáním soukromé výstavby. Loni bylo v Praze podle dat Českého statistického úřadu dokončeno 6511 bytů. Zároveň kontinuálně rostou jejich ceny, podle poslední analýzy developerských firem vzrostla v letošním prvním čtvrtletí cena nových bytů meziročně o 8,8 procenta.
Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) uvedl, že PDS se aktuálně snaží získat povolení na stavbu přibližně 450 bytů. „Ještě v letošním roce bychom měli získat povolení pro bytový dům Peroutkova se 60 byty, kde teoreticky příští rok můžeme začít se stavbou,“ sdělil. Primátorova náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) dodala, že s ohledem na délku povolovacích procesů město také nakupuje budovy, které může relativně rychle opravit pro účely dostupného bydlení zejména lidí v sociální nouzi.
Po roce 1991 přešlo do majetku města zhruba 194 000 bytů, následovaly však privatizace, které městský fond zredukovaly o 85 procent. Podle nedávno aktualizované demografické analýzy IPR by se počet obyvatel Prahy mohl do roku 2050 zvýšit o téměř 300 000 na 1,67 milionu, což kromě bydlení znamená i nutnost rozšiřovat veřejnou vybavenost, jako jsou zejména školy a zařízení pro seniory.
VIDEO: Bez bydlení děti nebudou, varuje ekonomka Klára Kalíšková v pořadu FLOW