ZDR Investments rozšiřuje portfolio v Rakousku, kupuje centrum v Linci a retail park v Amstettenu
- Česká společnost ZDR Investments koupila v Rakousku dvě maloobchodní nemovitosti – nákupní centrum PRO v Linci a retail park Amstetten West.
- Objekty míří do fondu kvalifikovaných investorů ZDR FKI a navazují na loňské akvizice retail parků Wolfsberg a Eugendorf.
- Portfolio skupiny tak dál roste, dnes zahrnuje 78 nemovitostí v šesti evropských zemích v hodnotě přes 20 miliard korun.
Česká investiční společnost ZDR Investments rozšířila své rakouské portfolio o další dvě maloobchodní nemovitosti. Do fondu kvalifikovaných investorů ZDR FKI nově míří nákupní centrum PRO v linecké čtvrti Urfahr a retail park Amstetten West v Dolním Rakousku. Firma tak navazuje na předchozí akvizice retail parků EUCO Wolfsberg a Eugendorf u Salcburku, které od skupiny Rutter Immobilien koupila na konci loňského roku.
Významnější z obou transakcí představuje nákupní centrum PRO v Linci. Nový objekt vznikl na místě původního centra v městské části Urfahr, která se v posledních letech proměňuje v jednu z nejživějších lokalit Horního Rakouska. Otevření centra pro veřejnost je plánováno na 25. června 2026.
Budova má 18 obchodních jednotek a podle společnosti je už plně pronajata. Zhruba polovinu celkové pronajímatelné plochy obsadí potravinářské řetězce BILLA Plus a Lidl. Prodejna BILLA Plus s plochou téměř pět tisíc metrů čtverečních má patřit k největším v celém regionu. Dalšími nájemci jsou například dm drogerie, Müller, Action, Takko nebo Deichmann. Součástí projektu budou také restaurace L’Osteria, pekárna Winkler a fitness centrum Speed Fit.
ZDR Investments uvedla, že objekt převezme na jaře 2027, tedy po dokončení stavby, otevření centra a získání všech potřebných povolení k užívání.
Druhou novou akvizicí je retail park Amstetten West v regionu Mostviertel. Nemovitost leží v hlavní obchodní zóně města Amstetten a podle společnosti obsluhuje spádovou oblast s více než 100 tisíci obyvateli. Areál prošel v roce 2020 kompletní rekonstrukcí a dostavbou, která zahrnovala modernizaci stávajících prodejen i rozšíření nájemního mixu.
Retail park má celkovou pronajímatelnou plochu 5038 metrů čtverečních. Mezi nájemce patří například dm drogerie, Action, Betten Reiter, Takko a Shoe4You. Hodnota transakce podle společnosti překročila 11 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 275 milionů korun.
Obě akvizice dál prohlubují spolupráci ZDR Investments se skupinou Rutter Immobilien, která patří mezi významné rakouské developery zaměřené na maloobchodní nemovitosti. „O jejich kvalitě jsme se přesvědčili už na předchozích projektech – EUCO Wolfsberg i Eugendorf. Amstetten West i centrum PRO v Linzi jsou dalším důkazem, že jde o developerskou skupinu s konzistentně vysokými standardy,“ uvedl šéf ZDR Investments David Čubr.
ZDR Investments je česká skupina nemovitostních fondů zaměřená především na retailové objekty s vysokým podílem potravinářských řetězců a obchodů denní potřeby. Podle firmy její portfolio tvoří 78 nemovitostí v šesti evropských zemích s celkovou pronajímatelnou plochou 447 tisíc metrů čtverečních. Hodnota portfolia přesahuje 20 miliard korun.