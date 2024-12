Rekordní turné Taylor Swift končí. Americké ekonomice přineslo 10 miliard dolarů

Celosvětové turné Eras Tour americké zpěvačky Taylor Swift v neděli končí posledním koncertem na vyprodaném stadionu v kanadském Vancouveru. Série koncertů, na kterou se prodalo více než deset milionů vstupenek, podle odhadů vydělala přes dvě miliardy dolarů (47,5 miliardy korun). To z ní činí nejvýdělečnější turné v historii a upevňuje status Swift jako jedné z nejvlivnějších osobností moderní hudby, píše agentura DPA.

Swift na pódiu vystoupila na zhruba 150 koncertech na pěti kontinentech. Během show trvajících tři a čtvrt hodiny v propracovaných kostýmech předvedla výběr 40 písní napříč svou osmnáctiletou hudební kariérou, včetně skladeb z country alba Fearless, popového alba 1989 nebo alba Folklore, které spadá do žánru indie pop.

Fanoušci na Eras Tour cestovali ze všech koutů světa, ubytovávali se v hotelech, navštěvovali restaurace a podporovali tak ekonomiku měst, kde se koncerty konaly. Podle médií turné jen v USA přineslo do místní ekonomiky až deset miliard dolarů (237,5 miliard korun).

Kromě ekonomického dopadu turné inspirovalo i fenomény jako je "Taylor-gating". Jedná se zvyk fanoušků, kteří se nemohli koncertů zúčastnit kvůli drahým či vyprodaným vstupenkám, shromažďovat se v době vystoupení Swift před stadionem, aby si společně zazpívali či vyměnili náramky přátelství.

V říjnu 2023 mohli fanoušci zhlédnout film Taylor Swift: The Eras Tour, na jehož distribuci se Swift dohodla přímo s řetězci kin AMC a Cinemark a obešla tak distributory. Snímek zachycující turné podle listu The New York Times (NYT) celosvětově utržil přes 250 milionů dolarů (5,9 miliard korun).

Swift v dubnu 2024 vydala nové album The Tortured Poets Department. Když v květnu turné po dvouměsíční pauze obnovila, písně z alba, které reprezentuje jednu éru, do něj zahrnula.

V srpnu pořadatelé zrušili tři plánované koncerty ve Vídni, když byli dva muži obviněni z přípravy teroristického útoku, který měl cílit právě na zpěvaččino turné. Zklamaní fanoušci se situaci snažili využít pozitivně, vyměňovali si náramky a scházeli se v ulici Corneliusgasse v narážce na píseň Swift o New Yorku s názvem Cornelia Street.