Noví milionáři z OpenAI křiví trh. Za domy se platí akciemi AI firem a ceny trhají rekordy
- Boom v oblasti umělé inteligence (AI) vyhnal ceny nemovitostí v San Francisku na historická maxima, přičemž mediánová cena domů zde dosáhla rekordních 1,76 milionu dolarů.
- Za prudkým růstem stojí vlna nově zbohatlých inženýrů z firem jako OpenAI či Anthropic, kteří na trh vstupují s obří hotovostí i cennými papíry svých zaměstnavatelů.
- Narůstající majetková propast a omezená nabídka bydlení však v regionu drasticky zhoršují dostupnost nemovitostí pro střední a nižší vrstvy obyvatel.
Rychlý rozvoj umělé inteligence (AI) přispívá v některých částech amerického státu Kalifornie k prudkému růstu cen bydlení. Zejména v oblasti Sanfranciského zálivu, kde sídlí řada předních technologických firem, zvyšuje poptávku po nemovitostech příliv vysoce placených pracovníků z oboru AI, napsal server BBC.
Například jeden luxusně zrekonstruovaný třípokojový byt ve čtvrti Duboce Triangle se nabízel téměř za tři miliony dolarů (63 milionů korun). V poslední době přitahoval zvýšenou pozornost i kvůli neobvyklé možnosti platby – prodávající zvažoval, že místo hotovosti přijme akcie společností OpenAI nebo Anthropic, tedy firem zabývajících se umělou inteligencí.
„Hodnota nemovitosti je sporná, ale rád bych ji koupil,“ řekl jeden ze zaměstnanců OpenAI, který si nabízenou nemovitost právě prohlédl. Do San Franciska se díky nabídce pracovat ve firmě na inženýrské pozici přestěhoval před dvěma lety. V současnosti bydlí v nájmu, ale jak sám uvedl, plánuje požádat své nadřízené o možnost převodu akcií.
Centrum revoluce
San Francisco je jedním z center současné revoluce v odvětví umělé inteligence. Působí tam i společnost Anthropic, jeden z významných hráčů v oboru. Ceny nemovitostí ve městě i kvůli tomu letos výrazně vzrostly. „Jsou prostě astronomické,“ řekla hlavní ekonomka společnosti Redfin Daryl Fairweatherová, která sleduje ceny nemovitostí ve Spojených státech. „Lidé mají spoustu hotovosti a jsou připraveni nakupovat.“
San Francisco se letos v březnu v USA znovu stalo nejdražším městem pro zájemce o nákup nemovitosti. Předstihlo konkurenční San Jose, které leží zhruba 80 kilometrů jižně v srdci Silicon Valley - centra odvětví vyspělých technologií.
Mediánová cena domů v San Francisku v březnu vykazovala meziroční nárůst o 19 procent a růstový trend pokračoval i v dalších měsících. Podle údajů společnosti Redfin činil růst cen v dubnu 14,5 procenta a v květnu 14,1 procenta. Mediánová prodejní cena, tedy hodnota, která rozděluje prodané nemovitosti na dvě poloviny, ve městě v květnu dosáhla rekordních 1,76 milionu dolarů (přes 37 milionů korun). V celých Spojených státech činila méně než 400 tisíc dolarů (8,5 milionu korun) a v březnu činil meziroční nárůst 1,4 procenta. Růst v dubnu a květnu dosáhl shodně dvou procent.
Loni v říjnu prodalo více než 600 současných i bývalých zaměstnanců společnosti OpenAI dohromady akcie v hodnotě 6,6 miliardy dolarů. Na jednoho účastníka tak v průměru připadalo zhruba 11 milionů dolarů, napsal nedávno americký list The Wall Street Journal (WSJ).
Hodnota AI firem roste
Růst hodnoty firem zabývajících se umělou inteligencí vytvořil skupinu velmi majetných zaměstnanců, kteří těží z vysokých mezd i z vlastnických podílů ve firmách. Tito pracovníci nyní podle realitních odborníků patří mezi významné kupce drahých nemovitostí v okolí San Franciska.
Vyšší poptávka přichází na trh, který se dlouhodobě potýká s omezenou nabídkou bydlení. Příchod nových bohatých zájemců podle analytiků zvyšuje tlak především v prémiovém segmentu a dál zhoršuje dostupnost bydlení pro obyvatele s nižšími a středními příjmy, poznamenala BBC.
Případ San Franciska ukazuje širší dopady rozvoje umělé inteligence. Zatímco technologický sektor vytváří nová pracovní místa a značný majetek, jeho přínosy se soustřeďují hlavně mezi omezenou skupinu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Náklady v podobě významného růstu cen bydlení ale dopadají na širší část obyvatel.