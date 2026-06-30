Skokan roku ze skupiny PPF. Home Credit v Česku utržil obří zisk a láká novou generaci klientů
- Poskytovatel nebankovních úvěrů Home Credit loni v Česku zvýšil čistý zisk o 42 procent na 517 milionů korun a rozpůjčoval klientům 21,2 miliardy korun.
Společnosti ze skupiny PPF se podařilo omladit klientskou bázi díky novým produktům, jako je pronájem mobilních telefonů a elektroniky pro mladou generaci.
Celá skupina Air Bank, pod kterou Home Credit i značka Zonky spadají, vykázala za loňský rok nárůst čistého zisku o 23 procent na 3,85 miliardy korun.
Poskytovatel nebankovních úvěrů Home Credit, který patří do skupiny PPF, loni v Česku zvýšil svůj čistý zisk o 42 procent na 517 milionů korun. Společnost poskytla klientům úvěry v hodnotě 21,2 miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o tři miliardy, tedy 16 procent. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
„V České republice jsme profinancovali nové úvěry v objemu o 16 procent vyšším než v roce 2024, a rostli jsme tak stejně rychle jako celý bankovní i nebankovní trh spotřebitelských úvěrů. A zatímco tento celý trh rostl v klientské pohledávce o 11 procent, naše konsolidovaná pohledávka zaznamenala růst o 18 procent. Naše klientská báze se od začátku roku 2025 zvýšila o devět procent a přesáhla 268.000 klientů. A co je pro nás stejně důležité, důvěra našich klientů zůstává mimořádně silná,“ uvedl ve výroční zprávě generální ředitel a předseda představenstva Luděk Jírů. Růst společnosti označil za zdravý.
Nabídku produktů firma rozšiřuje, loni rozšířila portfolio úvěrů zajištěných nemovitostí pro podnikatele v reakci na rostoucí poptávku po větších rekonstrukcích a menších developerských projektech.
Omlazení klientské báze
„Omlazujeme naši klientskou bázi. V segmentu 18 až 25 let máme stejné zastoupení jako v celé populaci a průměrný věk našich nových klientů se snížil o dva roky. Pomohl tomu i nový produkt pronájmu mobilních telefonů a další elektroniky. Reagujeme na změnu chování, část mladé generace už nepotřebuje vlastnit, chce flexibilitu,“ doplnil Jírů.
Home Credit měl loni v Česku osm poboček, tedy o tři více než v roce 2024, počet zaměstnanců vzrostl o šest na 607.
Home Credit je česká finanční společnost založená v roce 1997. Od roku 2023 je dceřinou společností Air Bank, přičemž obě značky na trhu fungují samostatně. Home Credit poskytuje spotřebitelské financování včetně nákupů na splátky, hotovostních půjček, konsolidací, financování aut, podnikatelských úvěrů i operativního leasingu elektronických zařízení. Společnost je zapsaná u České národní banky jako platební instituce a nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru.
Celá skupina Air Bank, kam spadá i slovenský Home Credit a značka Zonky, loni zvýšila čistý zisk o 23 procent na 3,848 miliardy korun.
Skupina Air Bank je součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe.