Společnost Mangan Chvaletice pokračuje v přípravě těžby manganu z odkališť u Trnávky a Chvaletic na Pardubicku. Letos podala několik žádostí pro územní rozhodnutí, na dalších ještě pracuje, sdělil ČTK externí spolupracovník Dominik Březina. O stavební povolení zatím nežádala, potřebná projektová dokumentace se začne připravovat jako součást základní koncepce a zajištění koordinace technického řešení stavby výrobního závodu. Mangan by měl v budoucnu sloužit zvláště pro výrobu baterií.
"Aktuálně pracujeme na optimalizaci návrhu závodu, aby odpovídal vývoji v dodavatelském řetězci baterií i poznatkům z naší ověřovací jednotky. Vedle toho připravujeme dokumentaci pro plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD)," uvedl Březina.
Projekt firmy týkající se manganového ložiska se skládá ze dvou částí. V severní oblasti počítá s těžbou suroviny na třech historických odkalištích, která vznikla v minulosti při těžbě pyritu, v jižní oblasti má být umístěn zpracovatelský závod. Obě části od sebe odděluje silnice II/322 a železniční koridor. Výstavbu bude možné zahájit po získání všech nezbytných povolení, společnost neočekává, že by to bylo dříve než v roce 2028. Vybudování komerčního závodu potrvá zhruba tři roky včetně uvedení do provozu.
Společnost Mangan Chvaletice má od letošního ledna oprávnění využívat dobývací prostor manganového ložiska u Trnávky a Chvaletic na Pardubicku. V minulosti získala kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V provozu ověřovací jednotky firma zkušebně vyráběla mangan jako vzorek pro budoucí odběratele.
Náklady na projekt na výrobu vysoce čistých manganových produktů se odhadovaly zhruba na 750 milionů amerických dolarů (asi 15,6 miliardy korun). Přibližně z 35 procent bude financování ze zdrojů firmy a z 65 procent z úvěru. Mangan v lokalitě je v takové kvalitě, ze které lze vyrábět produkty nezbytné pro většinu lithium-iontových baterií. Připravovaná továrna by měla ročně produkovat 50.000 tun kovového manganu po dobu 25 let. Závod by měl zaměstnat asi 400 lidí, část v nepřetržitém provozu.
Rozhodnutím vlády se zásoby manganu poblíž Chvaletic staly ložiskem strategického významu. Podle společnosti to je "významný milník, který potvrzuje strategický význam projektu na výrobu vysoce čistých manganových produktů pro Českou republiku a EU."
Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské firmě Euro Manganese, chce přebudovat odkaliště vzniklá v letech 1951 až 1975 u Chvaletic, Trnávky a Řečan. Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Podle Votavy je strategickou surovinou, asi 90 procent se zatím dováží z Číny.