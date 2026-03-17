Tahle sázka nevyšla. Komárek musel odpískat spojení s Novibetem kvůli antimonopolnímu úřadu
- Allwyn odstoupil od plánované akvizice řecké sázkové firmy Novibet.
- Obchod až za 327 milionů eur zablokoval postoj řeckého antimonopolního úřadu.
- Firma chtěla posílit online sázení, dál ale pokračuje ve spojení s OPAP.
Plánovaná akvizice řecké online sázkové společnosti Novibet skupinou Allwyn miliardáře Karla Komárka nakonec nevyjde. Firmy začátkem března oznámily, že od už dříve avizované transakce ustupují kvůli postoji řeckého antimonopolního úřadu Hellenic Competition Commission, informoval jako první web Seznam Zprávy.
Allwyn měl původně získat 51procentní podíl ve společnosti Logflex MT Holding Limited, která Novibet vlastní. Hodnota obchodu mohla dosáhnout až 327 milionů eur, tedy více než osmi miliard korun. V první fázi měla Komárkova skupina zaplatit 217 milionů eur, zbytek pak podle hospodářských výsledků převzatého byznysu.
„Na základě nedávné zpětné vazby se ukázalo, že opatření nezbytná k získání souhlasu s touto transakcí ji z obchodního hlediska činila neproveditelnou,“ uvedl pro SZ Byznys ředitel komunikace Allwynu Will Oscroft. Podrobnosti k výhradám regulátora firma neuvedla. Podle oborového serveru GamingAmerica se však řecký úřad obával příliš silného postavení na trhu a narušení konkurence.
Allwyn si od převzetí Novibetu sliboval posílení technologických kapacit i výraznější vstup do online sportovního sázení a internetového kasina, kde zatím nepatří k nejsilnějším hráčům. Novibet zaměstnává více než tisíc lidí a působí mimo jiné v Řecku, Irsku, na Kypru, ve Finsku, Brazílii, Mexiku nebo na Novém Zélandu.
Naopak projekt spojení Allwynu s řeckou společností OPAP pokračuje. Obě firmy už Komárek kontroluje, transakce ale stále čeká na některá povolení. Pokud se ji podaří dokončit, vznikne druhá největší loterijní skupina obchodovaná na burze na světě.