Komárek sází na F1, Lotto i byznys v Suchdole. Allwyn expanduje, KKCG roste v realitách
Karel Komárek, trojka aktuálního žebříčku tuzemských miliardářů e15 Rich list '25, má za sebou další vydařený rok. K nejviditelnějším úspěchům patří vstup Komárkovy loterijní společnosti Allwyn do královny motoristického sportu F1. Mnohaletý kontrakt Allwynu zajistí propagaci loga během všech letošních 24 závodů, které celosvětově sleduje až tři čtvrtě miliardy fanoušků. Hodnotu sponzoringu firma nezveřejnila, ale podle obvyklé částky, jakou obdobní sponzoři platí, může jít do miliard korun.
Velkou zprávou byl také úspěch Allwynu v Itálii. Zdejší posudková komise doporučila, aby novou licenci na provoz italské sázkové hry Lotto získalo konsorcium LottoItalia, jehož je Allwyn součástí. Nyní musí přispět poměrným 32,5procentním podílem jak na licenční poplatek ve výši 2,23 miliardy eur (55,5 miliardy korun), tak na kapitálové výdaje, které budou investovány do rozvoje LottoItalia po dobu následujících devíti let.
V červnu Allwyn oznámil akvizici čtvrtinového podílu v německé technologické společnosti Next Lotto, s níž hodlá digitalizovat tamní loterijní trh. Allwyn navíc získal další kupní opce, které mu umožňují svůj podíl dál zvýšit, když bude mít v budoucnu zájem.
Čekání na územní plán
Výrazně se rozjela i developerská větev Komárkovy skupiny. V pražském Suchdole KKCG loni přikoupila za stovky milionů korun další významný pozemek o výměře 3,5 hektaru a teď už v místě ovládá plochu přes třináct hektarů. Plánuje zde výstavbu bytů i budov pro občanskou vybavenost, vše za miliardy korun. Realizace však musí počkat na změnu územního plánu. Pokud se zadaří, půjde o Komárkův dosud největší developerský projekt.
Karel Komárek
- hodnota majetku podle e15: 259 miliard korun
- věk: 56
- obory: loterie, sázky, energetika, těžba plynu, IT, reality
- zdroj majetku: KKCG
Pokračovala rovněž energetická mise na Ukrajině. Skupina Moravské naftové doly (MND) z holdingu KKCG oznámila, že se letos chystá více než zdvojnásobit tamní těžbu plynu. Dceřiná společnost Horizonty, kterou MND vlastní z osmdesáti procent, získala práva na těžbu ložiska poblíž největšího západoukrajinského města Lvov. Jestliže se těžební plány naplní, MND očekává zvýšení tržeb minimálně o vyšší stovky milionů korun.
Skupina v ložisku ve spolupráci s minoritním podílníkem Zinovyjem Kozytským těžila už loni, zhruba od začátku roku do srpna. Spor se společností Naftogazrembud-1 tamního podnikatele Rostislava Okolota, jež pracovala ve větších hloubkách stejného ložiska, ji však přiměl těžbu pozastavit. Horizonty se ale s konkurentem nakonec mimosoudně dohodly, že jeho práva odkoupí.
Sázka na ThreatMark vychází
Dařilo se i startupovému vehiklu Karla Komárka, fondu Springtide Ventures. Firma ThreatMark z jeho portfolia dokázala nabrat přibližně 23 milionů dolarů čerstvého kapitálu. Celkem už od investorů posbírala 37 milionů dolarů, tedy téměř 900 milionů korun. ThreatMark se může v budoucnu stát zatím největším startupovým exitem fondu, jenž do startupu vstoupil společně s investiční skupinou Rockaway Jakuba Havrlanta v roce 2017.
Brněnský ThreatMark působí v citlivém oboru označovaném jako fraud prevention. Svůj software určený pro boj s finančními podvody dodává zejména bankám; v Česku ho používá dvanáct z patnácti tuzemských institucí.