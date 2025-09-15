Alphabet překonal magickou hranici, přes kterou se zatím dostaly jen Nvidia, Microsoft a Apple
Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, v pondělí poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.
Růst ceny akcií je nejnovější známkou zlepšující se nálady vůči firmě. Akcie v pondělí vzrostly až na rekordních 252,75 USD, připisují si tak více než čtyři procenta. Od dubnového minima posílily akcie o více než 70 procent, což znamená, že tržní hodnota firmy se od té doby zvýšila zhruba o 1,2 bilionu USD.
Současný růst akcií podpořilo dlouho očekávané antimonopolní rozhodnutí, které se vyhnulo nejtvrdším sankcím požadovaným regulátory, včetně hrozby, že Alphabet bude muset prodat prohlížeč Chrome. Rozhodnutí přišlo po příznivých výsledcích za druhé čtvrtletí, které ukázaly, že tržby společnosti zvyšuje poptávka po produktech umělé inteligence (AI)
Analytik Citigroup Ron Josey dnes zvýšil cílovou cenu akcií společnosti na 280 USD z 225 USD. Odůvodnil to zrychleným vývojem produktů a rostoucím využitím platformy Gemini v reklamních i cloudových službách. Zdůraznil také větší jasnost ohledně právních a regulačních výzev firmy a relativně zdravý internetový reklamní trh. Přestože Google čelí konkurenci v oblasti vyhledávání, Josey uvádí, že společnost lépe využívá své produkty, roste poptávka a zlepšuje se její ziskovost.