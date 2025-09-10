S&P 500 bude bohatší o dvě technologické firmy, kdo je poznal včas, mohl si vydělat
Akcie společností Robinhood ($HOOD) a AppLovin ($APP) se stanou nejnovějšími přírůstky do akciového indexu S&P 500. Už 22. září nahradí společnosti MarketAxess ($MKTX) a Caesars Entertainment ($CZR). Samotná zpráva o jejich zařazení vynesla oběma firmám výrazné zhodnocení.
Kdo to tušil, mohl si přijít na hezké peníze. Oznámení o přidání na index S&P 500 s sebou rovnou přineslo oběma společnostem zhodnocení o krásných sedm procent. Není to jen kvůli mediální pozornosti, i když i ta může hrát velkou roli, obzvlášť u společnosti AppLovin, která je mnohem méně známá než investiční Robinhood, ale zejména kvůli popularitě samotného indexu S&P 500.
Ten se totiž doporučuje začínajícím investorům až tak moc, že se dle výzkumů skutečně stal nejpopulárnějším indexem pro drobné investory na celém světě. Ať už se vyznají v americkém akciovém trhu či nikoliv, stejně si koupí akcie společností, které na tomto indexu jsou, protože věří správcům indexu, že do něj přidají jen solidní a ověřené společnosti, které si to místo zaslouží.
Pořád je to pasivní investování, protože správci indexu prověřují jen formální věci, ale stejně musí prověřovat, aby se někdo do indexu nedostal nějakou finanční machinací. Technicky by stačilo prodat si tam a zpátky miliony akcií za vymyšlenou cenu sám sobě, což by šlo za určité situace i na veřejně obchodovaných akciích, a hned by správce indexu musel měnit jeho složení. To zjevně nedává smysl, takže se do něj vstupuje více civilizovaně.
Starý známý a „neznámý“
Robinhood je investiční společnost, která se proslavila extrémním důrazem na možnost investovat, a často i spekulovat, bez poplatků. To jí na jednu stranu vyneslo popularitu, zejména v pandemických letech, kdy přes její rozhraní obchodovali spekulanti takzvané memestocks, tedy akcie firem, které si získaly popularitu ne pro svou obchodní aktivitu, ale kvůli popularitě na sociálních sítích typu Reddit, na stranu druhou ji to ale málem stálo licenci.
Na Robinhood se totiž opakovaně zaměřovali regulátoři a hledali (a někdy i nacházeli) problémy ve zjevně podivném byznysu, kdy je pro klienty všechno zadarmo. Zjistili tak, nepřekvapivě, že kde je něco zadarmo, tam je klient zároveň produktem, a tak se dál prodávala jeho data. Samozřejmě se svolením uživatelů. Ale protože všichni používáme sociální sítě, můžeme jim to mít za zlé?
AppLovin znají – i když možná ne jménem – zejména hráči mobilních her. V roce 2012 napadlo zakladatele firmy, která dnes sídlí vedle Facebooku v Kalifornii, že aplikace neumí dobře monetizovat svůj potenciál, a tak se vsunuli jako profík do oblasti, kterou všichni hráči mobilních her a uživatelé aplikací nenávidí, tedy do mobilní reklamy.
Zacílení a časování? Netřeba
Do toho všeho vymysleli odklikávání her a aplikací, které nás nutí si je nainstalovat, něco udělat apod. Funguje to – a funguje to parádně. Tak moc, že se AppLovin dostala do S&P 500. AppLovin totiž umí prodat to nejdůležitější ve své oblasti, tedy perfektní zacílení na skupinu, kterou inzerent potřebuje. Tak dobře, že si teď podíl v této firmě bude kupovat každý, kdo si koupí široký americký akciový index S&P 500.
Pasivní investor má tu výhodu, že nemusí nic sledovat, ale nevýhodou je, že přichází o možnost vydělat nějaké peníze navíc, když například trefí právě takovou firmu, která třeba v případě indexu S&P 500 vyroste do takové velikosti, že do indexu spadne. Nemusí ji trefit ani významně včas, protože to by bylo laciné tvrdit, že je dobré si vybrat firmu, která roste. Stačí si jen všimnout, že se blíží zařazení do indexu, a s tím expozici milionům lidí, kteří budou akcii nakupovat, aniž by o ní nutně museli něco vědět.
To je těch sedm procent navíc, které právě udělaly společnosti Robinhood a AppLovin jen tím, že se na index dostaly.