Společnosti Apple hrozí v Evropě problém v chystaném projektu digitálního eura. Alespoň podle člena rady Evropské centrální banky Piera Cipolloneho, podle něhož mobily od americké legendy nejsou s budoucí „virtuální“ podobou společné měny kompatibilní. Cipollone zároveň naléhá na Apple, aby na iPhonech upravil způsob fungování plateb, aby se americká společnost mohla účastnit budoucích plateb digitálním eurem. Tím by Evropané mohli začít platit v horizontu dvou až tří let, zavřené dveře pro Apple by tak mohly teoreticky ohrozit pozici iPhonů na evropském trhu.

„Technologie plateb využívaná v iPhonech by v systému digitálního eura nezaručovala, že platby by byly bezproblémové a uživatelsky přívětivé,“ napsal tento týden Piero Cipollone v dopisu šéfce unijního antimonopolního úřadu Margrethe Vestagerové.

Jádrem problému jsou podle něho bezkontaktní platby budoucím digitálním eurem v offline režimu, kde prý platební způsob iPhonů není dostatečně součinný s ostatními účastníky transakce. „Současný systém používaný Applem nemusí podporovat offline platby pro žádnou digitální podobu ECB,“ dodal Cipollone.

Apple v současnosti ladí s Evropskou komisí parametry svého fungování v budoucím systému digitálního eura. Projekt je od loňského listopadu v přípravné fázi, která má trvat dva roky, během nichž se digitální měně a účastníkům tohoto platebního systému nastaví pravidla hry.

Konkrétně člen rady ECB vyčítá americké straně, že by v rámci svého aktuálního návrhu zamezila účastníkům transakce přístup k takzvanému zabezpečenému prvku bezkontaktních plateb skrze technologii NFC. Ten ve zkratce funguje jako miniaturní trezor v mobilních zařízeních a některých kreditních kartách.

Člen výkonné rady ECB zároveň chce, aby Apple změnil způsob fungování plateb iPhonu tak, aby podporoval potenciální digitální euro. „Placení iPhony v prostředí digitálního eura by nemuselo nabízet obdobnou úroveň autentizace a rychlosti, jako je v současnosti běžné pro Apple Pay,“ řekl Cipollone.

Problém, který by uživatelé pocítili třeba jako zpomalení platebních transakcí, by se podle něho mohl projevit v běžných platbách v obchodech či mezi jednotlivci navzájem. Dopis je přitom adresován antimonopolnímu úřadu primárně proto, že Apple by svým technologickým pojetím plateb porušoval rovnost podmínek na trhu a disponoval by tím nespravedlivou výhodou.

Jak uvádí portál Appleinsider.com, Evropská komise byla doposud připravena schválit společnosti Apple navrhované podmínky pro účast v digitálním euru již příští měsíc. Poslední dopis od Evropské centrální banky ale může tento proces zhatit. Vztahy Applu s komisí dlouhodobě nejsou optimální. Od roku 2019 Evropská komise vyšetřuje Apple Pay, taktéž kvůli podezření na nespravedlivou výhodu ve srovnání s operátory plateb třetích stran na mobilech iPhone.

Pokud by Evropská komise uznala Apple vinným z protisoutěžního chování, musela by technologická společnost zaplatit tučný poplatek, který by podle portálu mohl činit až desetinu celosvětového ročního obratu Apple, což odpovídalo sumě kolem čtyřiceti miliard dolarů. Apple později navrhl komisi změny ve svém operačním systému iOS a doufal, že tím splní podmínky dané evropskou soutěžní legislativou. Právě na tento poslední návrh Apple z letošního ledna reagoval radní ECB Cipollone.

Digitální euro má být podle ECB elektronickým platebním prostředkem, který by byl bezplatně k dispozici všem a mohl by nahradit hotovost. „Stejně jako dnes hotovost byste jej mohli používat kdekoli v eurozóně a bylo by bezpečné včetně ochrany vašeho soukromí,“ uvádí na svých stránkách Evropská centrální banka. Jedním z praktických efektů digitálního eura mohou být podle ekonomů nižší poplatky z bezhotovostních plateb, než je nyní obvyklé.

