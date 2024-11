Apple novinky: iMac, Mac mini, MacBook Pro, iOS 18.1, Apple Intelligence i v česku vylepšené Apple Pay

Kdyby Apple všechna ta publikovaná videa poskládal do jedné stopy, mohli jsme zde mít podobnou situaci jako loni v případě události Scary Fast. Místo toho jsme se dočkali řady tiskových zpráv představujících novinky. O samotná prezentační videa jsme ale nepřišli. Je to poněkud zvláštní postup, který Apple dosud nepraktikoval, a je těžké soudit, co si od toho slibuje. Odpovědí může být snad jen větší „hype“, jenže tomu zase chybí patřičné pozvánky a navnadění zákazníků.

Za všechno možná může fakt, že ony novinky nejsou zas tak „velké“. Apple Intelligence měla přijít už v září, ale měla zpoždění. M4 čip Apple představil už v iPadech a počítače vlastně nemají nic, co by se neočekávalo dlouho dopředu. Apple tak pravděpodobně už ta videa měl, a tak se je rozhodl publikovat bez nějaké větší pozornosti. Tiskové zprávy by vydal stejně, i kdyby nějakou speciální událost pořádal. Na druhou stranu je pro nás tato forma jistě lepší než sledovat Keynote v jednu hodinu v noci, jako tomu bylo právě loni.

Nové operační systémy a Apple Intelligence

Apple nestihl vydat svou AI s hlavními aktualizacemi svých operačních systémů, a došlo na ni tedy až s iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS Sequoia 15.1. Kolem dostupnosti dosud panovalo mnoho nejasností, my jsme ale příliš nedoufali, že se v nějak brzké době dostane umělá inteligence společnosti i do České republiky. Právě proto tisková zpráva skutečně překvapila. Apple Intelligence totiž můžeme používat už i my.

Apple totiž uvádí, že „uživatelé Maců v EU mají přístup k Apple Intelligence v americké angličtině s macOS Sequoia 15.1.“ Ta pro mnohé ještě lepší zpráva je, že „v dubnu se začnou pro uživatele iPhonů a iPadů v EU zavádět funkce Apple Intelligence. To bude zahrnovat mnoho základních funkcí Apple Intelligence, včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším jazykovým porozuměním, integrace ChatGPT a dalších.“

Pro nás tak, zdá se, bude jedinou překážkou jen lokalizace, kdy s češtinou úplně počítáno není (pokud ji společnost nezahrnuje do kolonky a další, s čímž úplně nepočítáme). Kdyby ale nic, vyzkoušet si AI budoucnost Applu budeme už moci všichni, stačí mít podporovaná zařízení. Těch nicméně moc není, tedy alespoň v případě iPhonů. U nich jde jen o iPhony 15 Pro a 15 Pro Max a řadu iPhonů 16. V případě iPadů jde o všechny s čipy M1 a A17 Pro a novější, na počítačích Mac jede Apple Intelligence v těch s čipy Apple Silicon (M1 a novějších).

A proč duben? Právě na tento měsíc si společnost pravděpodobně nachystá svou jarní událost, od které očekáváme představení iPhonu SE 4. generace, iPadu 11. generace a možná ještě levnějšího produktu řady Vision. Protože k nám ale první desetinové aktualizace nových systémů AI nepřináší, nabízí těch novinek už jen hrstku. Např. v iOS 18.1 u nás nevyužijeme ani nahrávání telefonních hovorů, můžeme akorát tak ocenit rozšíření prvků v Ovládacím centru nebo to, že se do Ovládání fotoaparátu dostala možnost přepnutí se na přední kameru (jen u iPhonů 16).

M4 iMac

První, na co z hardwarových novinek došlo, byl podle Applu nejvybavenější all-in-one počítač na trhu. Jeho novou 24“ podobu ale představila společnost už v roce 2021. Ta dostala čip M1, loni na podzim byl pak model aktualizován o čip M3 a nyní dostal čip M4, bez jakékoli vyšší varianty Pro či Max.

VIDEO:Představení Apple Intelligence a nového iMacu

Velikost zůstala, design také, jen se oživila barevná paleta. To hlavní je tedy ve výkonu čipu, který společnost představila už na jaře s iPady Pro. Má 8jádrové nebo 10jádrové CPU a 8jádrové nebo 10jádrové GPU, počet tranzistorů je 28 miliard a jeho 16jádrový Neural Engine zvládne 38 bilionů operací za sekundu. Je zde přítomna i podpora pro Ray Tracing, tedy hardwarově akcelerované sledování paprsků, které se bude líbit především hráčům.

Je to malý krok pro Apple, ale velký skok pro jeho uživatele: už základní konfigurace totiž startuje na 16GB paměti RAM. Dosud jsme zde měli jen 8 GB RAM, a bylo to značným terčem kritiky (i u MacBooků), i když tento krok Apple hájil slovy, že „8 GB RAM v Macu je jako 16 GB RAM v počítači s Windows“. Evidentně není, nebo se zvýšily nároky softwaru, tuto strategii totiž společnost razí napříč všemi novinkami. M4 iMac má LPDDR5X paměť s šířkou pásma 120 GB/s, mít jej můžete i v 24GB nebo 32GB variantě. Integrovaná paměť se nám u základních modelů nikam neposunula, pořád je 256 nebo 512 GB.

Pak jsou zde už jen drobnosti. Jde o novou 12MPx kameru s centrováním záběru, tedy funkcí známou z iPadů, nebo pohledem na stůl. Vyšší model má hned čtyři Thunderbolt 4 porty, zůstává ale Wi-Fi 6E, iPhony 16 už mají Wi-Fi 7 (nedočkali jsme se ani u MacBooků Pro). U periferií, tedy klávesnice, myši nebo trackpadu, jsme se pak zbavili konektoru Lightning. Apple kompletně přechází na USB-C, a to i u tohoto samostatně prodávaného příslušenství. Cena M4 iMacu startuje na 39 990 Kč a je již k dispozici v předprodeji. Ostrý prodej startuje 8. listopadu.

M4 iMac specifikace:

Displej: 24“ 4,5K Retina displej

24“ 4,5K Retina displej Čip: M4, až 10jádrové CPU, až 10jádrové GP

M4, až 10jádrové CPU, až 10jádrové GP RAM paměť: základ 16 GB, až 32 GB

základ 16 GB, až 32 GB Úložiště: základ 256 GB, až 2 TB

Kamera: 12MPx s centrováním záběru a pohledem na stůl, 1080p video

Příslušenství: Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad s USB-C

Barva: modrá, fialová, růžová, oranžová, žlutá, zelená, stříbrná

Cena: od 39 990 Kč

Tap to Pay v Česku

Od úterka rozšířil Apple svou službu Tap to Pay, závislou na Apple Pay, do Rakouska, Irska, Rumunska, Švédska, a také do České republiky. Dává tím mnohým obchodníkům možnost využít svůj iPhone k bezpečnému přijímání bezkontaktních služeb. Ve zkratce to znamená, že nepotřebují nějaký platební terminál a postačí jim jen iPhone s patřičným softwarem. Je pak jedno, jaké zařízení má druhá strana a jakou platební metodu používá. Podporovány jsou dokonce už iPhony XS, které společnost vydala v roce 2018. První platformy, které i v tuzemsku Tap to Pay podporují, jsou Adyen, Global Payments, Stripe, SumUp a Viva.com.

M4 a M4 Pro Mac mini

Mac mini je nejmenší a nejlevnější stolní počítač Applu, kterému společnost nezměnila design již více než 10 let. Došlo na to až se čtvrtou generací čipu Apple Silicon. Vzhled to ale úplně nový není, protože jasně čerpá z vyššího desktopu společnosti, a to Macu Studio. Zvěsti o podobě blížící se smart-boxu Apple TV se tedy nepotvrdily. Novinka narostla do výšky (má 5 cm), má ale celkově menší půdorys (12,7 × 12,7 cm).

VIDEO:Představení nového Macu mini

Předchozí generace byla osazena ještě variantami čipu M2, protože tu s čipy M3 Apple přeskočil. Základní čip je stejný jako v novém iMacu. Čip M4 Pro má 12 nebo 14 jader CPU, která jsou rozdělena na 8 nebo 10 výkonnostních jader, kdy jim sekundují čtyři úsporná jádra. GPU má 16 nebo 20 jader, i zde je podpora pro Ray Tracing, i zde je použita LPDDR5X paměť. V případě čipu M4 Pro má ale šířku pásma 273 GB/s. Samozřejmě i zde má základní model už 16 GB RAM. Zvolit můžete až 64 GB. Integrovanou paměť můžete zvolit až 8 TB (za velice nepříjemný poplatek plus 72 000 Kč).

VIDEO:Mac mini reklama

Bohužel nám zde vypadly všechny USB-A porty. Vpředu jsou dvě USB-C, vzadu naopak tři Thunderbolt 4 porty (až 40 GB/s), v případě čipu M4 Pro jde o Thunderbolt 5 porty (až 120 GB/s). I zde je jen Wi-Fi 6E, nechybí ale HDMI 2.1 port a ten 3,5mm pro sluchátka.

Zajímavé je, že tlačítko zapnutí je na spodní straně zařízení, které také obsahuje průduchy sloužící k nasávání a vyfukování vzduchu potřebného k chlazení vnitřních komponent. Ostatně chlazení bylo prý kompletně přepracováno. Jde také o první uhlíkově neutrální počítač Mac. M4 Mac mini začíná na 17 490 Kč, M4 Pro Mac mini pak na částce 41 990 Kč. Předobjednávky už jedou, i zde prodej začne 8. listopadu. Počítejte ale s tím, že k počítači není ani displej, ani periferie.

M4 Mac mini specifikace

Čip: M4 (až 10jádrové CPU, až 10jádrové GPU), M4 Pro (až 12jádrové CPU, až 16jádrové GPU)

M4 (až 10jádrové CPU, až 10jádrové GPU), M4 Pro (až 12jádrové CPU, až 16jádrové GPU) RAM paměť: základ 16 GB, až 64 GB

Úložiště: základ 256 GB, až 8 TB

Podpora pro externí displej: jeden displej s rozlišením až 8K a obnovovací frekvencí 60 Hz nebo s rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 240 Hz připojený přes Thunderbolt nebo HDMI

Barva: stříbrná

Cena: od 17 490 Kč

M4 MacBooky Pro

Poslední na řadu přišly nové MacBooky Pro, tedy přenosné počítače pro nejnáročnější. Mají hned tři generace čipu, takže nejen základní M4, ale i M4 Pro a M4 Max. M4 Ultra jsme se nedočkali a dost možná nedočkáme, a pokud, tak až na jaře či v červnu s uvedením nové generace stolních počítačů Mac Pro a Mac Studio.

VIDEO:Představení nových MacBooků Pro

Co se týče vzhledu, nic se nezměnilo. Hlavní meziroční upgrady jsou především v čipu, což je logické, i zde ale potěší nárůst základní RAM paměti. Vylepšila se také kamera, která je jako u iMacu 12MPx se všemi pokročilými funkcemi. Narostla ale celková výdrž, která je v MacBooku Pro dosud nejvyšší. Zvládne klidně 24h streamování videa. Displej má vylepšení jen ve svém jasu, který v SDR nabídne 1000 nitů. Zároveň je ale možné pořídit si jej za tučný příplatek s nanotexturou.

Základním modelem je 14“ MacBook Pro s čipem M4. Paměť RAM zde startuje na 16 GB, u vyšších modelů je to 24 GB (dostat se můžete až na 128 GB). Standardní integrovaná paměť je 512 GB (k dispozici je až 8 TB). I základní 14“ M4 model má nyní tři Thunderbolt 4 porty. Verze s čipem M4 Pro a M4 Max ale mají tři Thunderbolt 5 porty.

M4 Pro a M4 Max jsou aktuálně nejvyspělejšími 3nm čipy Applu. Konkrétně M4 Max má až 16jádrový CPU s až 12 výkonnými jádry a čtyřmi efektivními jádry. Je až 2,2× rychlejší než CPU v M1 Max a až 2,5× rychlejší než nejnovější AI PC čip. Jak dále Apple uvádí, má jeho GPU až 40 jader pro výkon, který je až 1,9× rychlejší než M1 Max a až 4× rychlejší než nejnovější AI PC čip.

MacBook Pro 14“ M4 startuje na 49 990 Kč, ten s čipem M4 Pro na 59 990 Kč. 16“ model s čipem M4 Pro koupíte od 74 990 Kč. Předprodej začal vydáním tiskových zpráv, ostrý start prodeje začne i zde 8. listopadu.

M4 MacBook Pro specifikace