Apple vydal betu iOS 18.1 se svými AI funkcemi. iPhony 16 půjdou do prodeje bez nich

Po ukončení úvodní Keynote poskytl Apple první betu iOS 18 vývojářům k testování. Později došlo i na širokou veřejnost. Kdo chce, může legálně a poměrně jednoduše novinky systému na svém zařízení zkoušet a případné chyby Applu reportovat (nedoporučuje se tak dělat na primárním zařízení). Ostrá verze pro všechny podporované iPhony, tedy ty od iPhonu XR a XS výš, vyjde v září po představení iPhonů 16.

Celé to má ale hned několik háčků. První je ten, že funkce Apple Intelligence budou umět jen americkou angličtinu. Z toho důvodu se na ně mohou těšit uživatelé USA, méně ti v neanglicky hovořících zemí a vlastně vůbec majitelé iPhonů, iPadů a Maců (s čipy Apple Silicon) u nás. To tedy pokud nepřistoupíte na to, abyste si svůj iPhone (popřípadě iPad a Mac) nastavili právě na americkou angličtinu.

Apple Intelligence jde mezi testery

I když už je od minulého týdne v oběhu iOS 18 beta 4, nejsou v ní žádné AI funkce spadající do balíčku Apple Intelligence. Předchozí beta po rozborce kódu sice určitou přípravu naznačila, i když nebyla žádná funkce ani tak uživatelsky dostupná. Jenže v aktuální verzi byly všechny tyto zmínky odstraněny. Právě ještě před vydáním iOS 18 beta 4 se totiž Apple rozhodl, že svou Apple Intelligence dá až do desetinové aktualizace.

Stane se to maximálně dvakrát za deset let, kdy Apple vydá betu desetinové aktualizace dříve, než vydá ostrou verzi základního systému. V minulosti se tak stalo u iOS 13.1, jehož betu dal Apple vývojářům už 27. srpna 2019, kdy až v září vydal ostrou verzi iOS 13. Udělal tak ještě u iPadOS 16.1 s novinkovou funkcí Stage Manager. Tuto betu dal Apple vývojářům také ještě před vydáním iPadOS 16, opět ale v srpnu, nikoli ještě v červenci.

Když má totiž iOS 18 přijít až v září, měla první beta iOS 18.1 přijít až poté, obvykle poslední zářijový týden. Jenže společnost potřebuje všechny dostupné testery k tomu, aby jeho nové funkce ladili k dokonalosti, a tak nyní právě první betu iOS 18.1 už mezi vývojáře poslala, a to více než měsíc před představením iPhonů 16.

Důležitý na tom je ten fakt, že první beta iOS 18.1 již funkce Apple Intelligence skutečně obsahuje. Ne sice všechny, ty základní ale už ano. Jde například o souhrny, přepisy, novinky v aplikacích Mail, Zprávy, Telefon, Safari nebo přepracovaný design Siri. Jenže chybí integrace ChatGPT, tedy jeden z největších taháků, stejně jako povědomí Siri o tom, co se děje na displeji zařízení. Chybí i Image Playground nebo Genmoji.

Ať se ale povede testerům jakkoli, i po vydání iOS 18.1, které teoreticky vyjde během října, budou funkce Apple Intelligence pořád označeny jako „beta“. Apple se chce jednoduše krýt, kdyby nešlo vše podle předpokladů uživatelů. Celá tato situace ale odhaluje jeden zásadní fakt. Až Apple představí iPhony 16, nebudou ty po vstupu na trh AI společnosti obsahovat.

iPhony 16 z počátku bez AI

Když v lednu letošního roku představil Samsung svou řadu Galaxy S24, ukázal s nimi i svou sadu umělé inteligence pojmenovanou jako Galaxy AI. Jakmile šly tyto telefony do prodeje, uživatelé okamžitě mohli tyto novinky zkoušet. Samsung tím získal jasný náskok před konkurencí, který nyní Apple jen hodně těžkopádně dohání. I když nemá Galaxy AI plnou češtinu (u hlasových funkcí), i tak je můžete zkoušet v českém prostředí telefonu. U Applu tomu tak nebude.

Navíc u Applu, až si po představení koupíte iPhony 16, nebudou funkce Apple Intelligence obsahovat (stejně jako iPhony 15 Pro a 15 Pro Max po aktualizaci na iOS 18). Z umělé inteligence Applu se tak stává jedna poměrně velká blamáž ukazující fakt, že společnost nástup AI totálně podcenila a jednoduše nestíhá i s tím množstvím zaměstnanců a finančními prostředky, které má.

Bude zajímavé sledovat, jak hodlá své iPhony 16 vůbec propagovat. Kvůli klamavé reklamě je nebude moci uvádět jako iPhony s AI, maximálně jako iPhony ideálně připravené na příchod AI. Stejně zajímavé bude pozorovat, jak k tomu přistoupí tuzemští obchodníci. Ti by totiž měli největší tahák novinek vlastně ignorovat úplně, když si český zákazník nebude moci funkcí Apple Intelligence plnohodnotně užít.

Apple vydal i iOS 17.6

První beta iOS 18.1 pro vývojáře ale nebyla jediným systémem určeným pro iPhony, který Apple tento týden vydal. Mezi uživatele totiž poslal i ostrou verzi iOS 17.6. U desetinových verzích jsme obvykle zvyklí alespoň na nějaké drobné novinky, nicméně tentokrát jsme se ničeho nedočkali. Popis aktualizace jen suše prohlašuje: „Tato aktualizace přináší důležité opravy chyb a aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.“

iOS 17.6|Adam Kos

Řekli byste si, že taková aktualizace tedy bude mít velikost jen několik málo desítek MB, jenže v případě iPhonu 15 Pro Max má 1 GB. Ještě u bety se spekulovalo, že s ostrým vydáním této verze by měl Apple uživatelům v EU odemknout NFC pro jiné platební platformy než tu svou. Jenže popis o tomto zcela mlčí.

Situace ve světě Androidu

Google má už 13. srpna představit světu své Pixely 9 a druhou generaci ohebného smartphonu Pixel Fold, stejně jako Pixel Watch 3. Spolu s tím má vydat Android 15. I když mu poslední roky patřil říjen, evidentně chce předběhnout Apple a dá se čekat, že i on se vytasí s mnoha AI funkcemi.

Pak je tu ještě Samsung. Ten v půli července vydal nové ohebné telefony i hodinky a ukázal nadstavbu Androidu 14 One UI 6.1.1. Tu nyní bude postupně zavádět na podporované telefony, kdy mu Google udělal trochu čáru přes rozpočet s dřívějším termínem vydání Androidu 15.

I když měl tedy tento jihokorejský výrobce vydat první betu své nadstavby One UI 7 už tento týden, nakonec couvl, protože jasně nestíhá. Stát se tak má až třetí srpnový týden a nyní chce začít spíše distribuovat právě One UI 6.1.1, které mimochodem také přináší nové funkce Galaxy AI.

Beta program Samsungu ale není v České republice dostupný. Ostrou verzi Androidu 15 s nadstavbou One UI 7 by mohl začít distribuovat na první zařízení (tedy řadu Galaxy S24) na konci října. Aktualizaci všech zařízení, které mají na novou verzi systému nárok, by měl stihnout do konce roku. V tomto má Apple pořád náskok. Ten, když vydá nové iOS, vydá jej pro všechny podporované modely naráz.