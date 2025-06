Apple WWDC 2025: Sledujte přímý přenos představení iOS 26 a nových AI funkcí

Online stream z Apple WWDC 2025

Apple tradičně poskytuje svým zákazníkům a fanouškům přímý přenos Keynote a ani letos tomu není jinak.

Worldwide Developers Conference (WWDC) je celotýdenní konference určená pro vývojáře softwaru z celého světa, na které se mohou účastnit různých workshopů a setkat se s odborníky z Applu a také nahlédnout do nových nástrojů, frameworků a funkcí. Ty společnost obvykle živě představuje v rámci úvodní Keynote, která probíhá online.

Apple operační systémy

Na WWDC 2025 nás čeká zásadní přejmenování celé řady operačních systémů, které Apple pro své produkty vyvíjí. Má jít o zefektivnění a sjednocení. Veškerý software tak bude označen číslicí 26, nikoli tou, která by měla chronologicky následovat po aktuálních verzích, které ve svých zařízeních používáme. Schéma by měl vypadat následovně:

iOS 19 – iOS 26

iPadOS 19 – iPadOS 26

tvOS 19 – tvOS 26

macOS 16 – macOS 26

watchOS 12 – watchOS 26

visionOS 3 – visionOS 26

Apple nové operační systém představí v červnu, jejich ostré verze vydá ale až na podzim. Označení tak nevychází z roku představení, ale z toho, ve kterém bude daný operační systém nejdéle aktuální. Letos to teoreticky budou jen tři měsíce (od října do prosince), příští rok to ale bude měsíců devět (od ledna do září).

IOS 26

Zásadní redesign operačního systému telefonů iPhone proběhl vlastně jen jeden, a to ve verzi iOS 7. Ta přešla ze skeumorfního vzhledu na čistý „flat“ design. S iOS 26 se tak má jednat o druhé největší vizuální přepracování systému, které Apple interně označuje jako „Solarium“. Jednotlivé prvky by měly být celkově průsvitnější, kdy se Apple inspiruje především systémem visionOS, který je přítomen v jeho prvním prostorovém počítači Apple Vision Pro. Ten totiž už nyní využívá poloprůsvitné rozhraní umožňující uživatelům nosícím tento headset vidět všechny důležité prvky, ale zároveň plnohodnotně fungovat v rozšířené realitě.

Očekává se, že okna budou zaoblená a budou se vznášet nad obsahem v pozadí. Apple k tomu použije stínování a jemné světelné efekty. Zásadních vizuálních změn by se měly dočkat i ikony. VisionOS je má totiž kulaté (stejně jako watchOS). Tyto informace unikly už o hodně dříve, než Apple vydal pozvánky na WWDC 2025, které to ale svým vizuálním stylem potvrzují.

Nové aplikace a funkce aplikací

Hry: Apple plánuje v iOS 26 vydat novou aplikaci, která nahradí Game Center a přidá více sociálních funkcí. Hry zároveň půjde do zařízení rovnou instalovat.

Apple plánuje v iOS 26 vydat novou aplikaci, která nahradí Game Center a přidá více sociálních funkcí. Hry zároveň půjde do zařízení rovnou instalovat. Náhled: Tato základní aplikace počítačů Mac se dostane i na iPhony a iPady. Má mít stejné funkce, takže půjde o manažer souborů, který poskytne pokročilou práci s PDF.

Tato základní aplikace počítačů Mac se dostane i na iPhony a iPady. Má mít stejné funkce, takže půjde o manažer souborů, který poskytne pokročilou práci s PDF. Telefon: Je velice pravděpodobné, že Apple do své základní aplikace přinese funkce živého překladu založené na AI. Struktura aplikace by se také měla zásadně změnit.

Je velice pravděpodobné, že Apple do své základní aplikace přinese funkce živého překladu založené na AI. Struktura aplikace by se také měla zásadně změnit. Fotoaparát: Dojde na zásadní redesign, který by měl zjednodušit orientaci a přístup k nastavením.

Dojde na zásadní redesign, který by měl zjednodušit orientaci a přístup k nastavením. Zprávy: Mělo by přibýt hlasování ve skupinových zprávách, automatický překlad a přizpůsobitelná pozadí (jako v aplikaci WhatsApp).

Mělo by přibýt hlasování ve skupinových zprávách, automatický překlad a přizpůsobitelná pozadí (jako v aplikaci WhatsApp). Hudba: Apple Music by mohlo získat animované přebaly alb na celé obrazovce.

Apple Music by mohlo získat animované přebaly alb na celé obrazovce. Poznámky: Měla by přibýt možnost Markdown exportu.

Měla by přibýt možnost Markdown exportu. Stage Manager: Funkce známá z počítačů Mac a z iPadů, která slouží k intuitivnějšímu multitaskingu, by se mohla v odlehčené verzi podívat i na iPhony.

Funkce známá z počítačů Mac a z iPadů, která slouží k intuitivnějšímu multitaskingu, by se mohla v odlehčené verzi podívat i na iPhony. AirPods: TWS sluchátka Applu dostanou s iOS 26 nová gesta hlavou, automatické pozastavení přehrávání při usínání nebo spoušť fotoaparátu.

Kompatibilita iOS 26

Nový průhledný vzhled bude pravděpodobně náročnější na výkon zařízení, a proto Apple nedá podporu nového systému iPhonům z roku 2018. Konkrétně ji tedy ztratí iPhone XS, XS Max a XR. Všechny ostatní, které nyní podporují iOS 18, budou podporovat také iOS 26. Jde o následující seznam:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2. generace a 3. generace

Ne všechny podporované iPhony ale dostanou všechny funkce, které iOS 26 nabídne. Např. funkce Apple Intelligence jsou dostupné jen na iPhonech 15 Pro a novějších.

Nové funkce Apple Intelligence

Apple by měl s iOS 26 představit i nové funkce své umělé inteligence, kterou nazývá Apple Intelligence. Mělo by jít o následující:

Správa baterie: AI analyzuje, jak iPhone používáte, a na základě toho provede úpravy v maximalizaci výdrže baterie. Omezí tak zejména nepoužívané systémové funkce.

AI analyzuje, jak iPhone používáte, a na základě toho provede úpravy v maximalizaci výdrže baterie. Omezí tak zejména nepoužívané systémové funkce. Zkratky: Aplikace určená k automatizaci určitých postupů bude nově poháněna AI. Tyto možnosti by se měly jmenovat „Generativní zkratky“.

Aplikace určená k automatizaci určitých postupů bude nově poháněna AI. Tyto možnosti by se měly jmenovat „Generativní zkratky“. Gemini: Apple Intelligence nyní využívá jen ChatGPT, uživatel by si měl ale nově zvolit, zda nechce dát přednost modelu od Googlu.

IPadOS 26

V podstatě všechno řečené u iOS 26 by mělo být platit i pro iPadOS 26, protože tyto systémy jsou si velice podobné, druhý z nich je jen optimalizovaný pro velké displeje tabletů. Apple by však mohl přinést určité funkce, které systém ještě více přiblíží desktopovému macOS. Jaké to budou, se ale ještě neví a dozvíme se to až při Keynote.

Kompatibilita iPadOS 26

iPad Pro (2018 a novější)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad mini (5. generace a novější)

iPad (8. generace a novější)

MacOS 26

Apple svůj počítačový systém neoznačuje jen číslem, ale i jménem. Nový operační systém by se tak podle dosavadních zvěstí měl celým jménem označovat jako macOS 26 Tahoe, kdy bude odkazovat k jezeru na hranici států Kalifornie a Nevada. Aby byly operační systémy sjednocené nejen číslicí, ale i vzhledem, tak zmíněný redesign očekáváme i zde, což platí i o nových aplikacích a funkcích těch stávajících, a to pro zachování stejného uživatelského zážitku v celém Apple ekosystému.

Kompatibilita macOS 26

MacBook Pro (2019 a novější)

iMac (2020 a novější)

Mac Pro (2019 a novější)

Mac mini (s čipem M1 a novější)

Mac Studio (všechny modely)

MacBook Air (s čipem M1 a novější)

WatchOS 26

I zde bychom se měli dočkat nového vzhledu, který přinese kulatější tlačítka a celkově zjednodušenou navigaci. Kulaté ikony a tlačítka tu ale už jsou. Jistotou jsou nové ciferníky, které Apple přidává s každým novým watchOS, protože je nedovoluje vytvářet vývojářům třetích stran. Systém watchOS 26 by měl běžet na všech modelech Apple Watch, které podporují watchOS 11, takže na Apple Watch Series 6 a novějších (včetně Apple Watch SE 2. generace).

VisionOS 26

Je poměrně zajímavé, že nejmladší operační systém Applu je vzorem pro všechny ostatní. I proto se tady žádné větší designové změny nechystají, a pokud ano, tak budou jen malého rázu. Apple se ale údajně chystá přidat do systému novou možnost posouvání očí, která bude využívat vestavěné funkce sledování očí. Měla by přibýt také podpora pro VR ovladače i aplikace Hry a je otázkou, jestli i tady uvidíme nějaké funkce Apple Intelligence. Čip by na to Vision Pro měl, ale těžko říct, jaké to bude mít dopady na baterii.

TvOS 26

Tento operační systém používá Apple ve svém smart-boxu Apple TV, takže také dostane jednotný vzhled, aby byl podobný ostatním systémům. I tady by měla přibýt aplikace Hry a měly by se rozšířit dostupné spořiče obrazovky. Nečekáme ale, že bude tomuto systému věnována na Keynote nějaká větší pozornost. Kompatibilita by měla být s Apple TV HD z roku 2015 a s první Apple TV 4K z roku 2017 a s novějšími.

Hardware

Není pravidlem, že by WWDC přinášelo oznámení o novém hardwaru. Děje se tak spíše výjimečně. Na iPhony, Apple Watch a na AirPods dojde až v září. Prakticky všechny počítače Mac až na Mac Pro Apple aktualizoval od října loňského roku, iPady postupně procházely omlazováním od loňského května.

Žhavým adeptem by byl jen AirTag 2. generace, který ale Apple vydá spíše jen tiskovou zprávou. Navíc by do konceptu události takové představení vůbec nezapadalo. Otázkou je, co druhá nebo nějak odlehčená (Lite či Air) generace modelu Vision. Jenže úniky v tomto ohledu mlčí, takže se to očekávat příliš nedá, leda kdyby se to Applu podařilo nějakým zázrakem zcela utajit. A pak je zde ještě hodně spekulovaný produkt chytré domácnosti, který by měl kombinovat chytrý reproduktor a displej à la iPad. Jeho představení se ale zdrží kvůli problémům s vývojem pokročilého asistenta Siri.