„Bod zlomu.“ České firmy odkládají investice do digitalizace

Soukromý sektor často kritizuje státní správu kvůli nedostatečné úrovni digitalizace, nicméně v dobách ekonomického poklesu i firmy tlumí modernizaci svých provozů a odkládají investice do inovací. Loni v Česku také víc než trojnásobně vzrostl podíl firem, které při svém fungování využívají umělou inteligenci. Vychází to z reportu Digitalizace podniků společnosti Asseco Solutions, který má redakce e15 k dispozici.

„Česká republika se podle mého názoru nachází v bodu zlomu. Abychom nezůstali pozadu za globální konkurencí, je nutná co nejrychlejší a nejširší implementace digitálních technologií do každodenní činnosti podnikatelské i veřejné sféry,“ burcuje v úvodu reportu šéf Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. „Přináší to s sebou samozřejmě řadu komplikací a slepých uliček, svět ale nepočká a alternativa neexistuje,“ říká. Zajíček digitalizaci byznysu označuje za „kriticky nutné řešení“.

Naléhavost šéfa Hospodářské komory může být vysvětlena zjištěními, která přibližuje letošní vydání reportu. Podle jeho autorů ze společnosti Asseco Solutions značná část firem odložila investice do digitalizace do dalších let. „Nervozita z vysokých cen energií, inflace a následně z obrovského tlaku na růst mezd se během roku projevila velkým váháním v oblasti investic,“ říká šéf Asseco Solutions Jiří Hub.